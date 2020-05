Tulio Gómez explicó suspensión del contrato de Guimaraes

El máximo accionista de los Americanos reveló la razón por la cual Guimaraes dejaría de ser el técnico del equipo.

Luego del que el propio Alexandre Guimaraes anunciara que su contrato con el América de Cali había sido suspendido el pasado 14 de mayo, el dirigente entregó las razones por las cuales se vieron obligados a tal determinación, el futuro que le espera al técnico brasileño y al equipo mismo, en medio de la crisis económica que afecta al fútbol colombiano, acrecentada por el parate de la Liga.

En extensa entrevista con el diario El Pais de Cali, Gómez habló de los principales temas de la actualidad americana que atormentan a los hinchas, pues todo indica que habrá desbandada en el actual campeón, con no solo el torneo a mitad de camino, sino con aspiraciones a un buen papel en la .

"El profesor Guimaraes es un caballero, un excelente técnico y manejador de grupo, nos dio un título, pero lamentablemente no es posible sostenerlo por los costos y las pérdidas que hemos tenido por causa de la pandemia del coronavirus. Por eso fue suspendido su contrato", aseguró el reconocido empresario sobre la situación actual de Guimaraes, quien pese a rebajarse el salario, sigue siendo un entrenador por fuera del presupuesto con la circunstancia actual.

"El contrato con el profesor Guimaraes termina el 14 de junio y fue suspendido el 14 de mayo. Él y los demás integrantes del cuerpo técnico se fueron desde marzo, no sabemos a ciencia cierta cuándo se reactive la Liga. Guimaraes está en y no puede venir a Cali antes del 1 de septiembre por el cierre de fronteras, no podemos pagarle a un técnico que es costoso, mientras que el equipo no está recibiendo ingresos", agregó sobre si la suspensión da pie para una salida definitiva. "Es que no es posible renovarle contrato en esta incertidumbre, sé que esto nos afecta a todos, pero la situación económica del equipo es muy delicada", añadió.

Entre los detalles revelados sobre las finanzas del los 'Diablos Rojos', Gómez precisó que "Los ingresos del equipo se redujeron el 87%, estamos perdiendo 2500 millones de pesos al mes, habrá un 25% de desempleo, es muy crítica la situación. Terminado el año, si no hay fútbol, habremos perdido 25.000 millones de pesos. Y la situación es compleja no solo para América, lo estamos sufriendo todos los equipos, Cali, , Nacional, todos".

De confirmarse la salida de quien le devolviera la gloria al Escarlata luego de 12 años, Gómez precisó que "Tendremos que contratar a un técnico al que le podamos pagar" y ante el rumor que vincula a Juan Cruz Real como reemplazo, indicó que "Siempre suenan nombres, pero tiene que ser alguien al que le podamos pagar". "Yo lo sé, pero no hay que pensar como hincha en estos casos, el tema es que la pandemia nos está dejando muy golpeados financieramente y lo que hay que hacer es salvar el patrimonio de la institución" expresó sobre las consecuencias deportivas que podría generar el adiós definitivo de Guimaraes.

Incluso dejó la puerta abierta a la salida de varios referentes del equipo pues "Será muy complicado renovar contratos en medio de esta incertidumbre", dando a entender que elementos como Michael Rangel (cedido a préstamo por Junior), Matías Pisano, Juan Pablo Zuluaga, Pedro Franco y Héctor Quiñones tienen las horas contadas: "Muy difícil, nosotros quisiéramos que nada cambiara, pero no se podrán renovar contratos. La plata que dejamos de percibir por televisión, taquillas, patrocinios y mercadeo es gigantesca, y América tiene una nómina muy costosa que reforzó, inclusive, de cara a la Copa Libertadores, pero nadie esperaba este tema de la pandemia. No es culpa de nadie, pero hay que tomar este tipo de decisiones".

Así las cosas, uno de los equipos más grandes y tradicionales del país se ve enfrascado en una nueva crisis que recuerda sus peores épocas, las mismas que derivaron en el descenso a segunda división por cinco largos años.