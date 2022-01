Tuchel castiga a Lukaku y lo deja fuera de la convocatoria del Chelsea - Liverpool

Hace unos días, el delantero Romelu Lukaku reconoció no sentirse a gusto con Thomas Tuchel y, además, aventuró un próximo retorno al Inter de Milán, club de donde se marchó para recalar en el Chelsea.

“Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional”, dijo en una entrevista a Sky Sport.

“Soy un trabajador y no me voy a rendir”, insistió el belga que acumula siete goles tras 18 jornadas disputadas en la Premier League.

Incluso el excompañero de Alexis Sánchez lamentó la forma en la que dejó el conjunto que hoy dirige Simone Inzaghi. “No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí”.

Y añadió: “Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel”.

El artículo sigue a continuación

Preguntado por estas explosivas declaraciones, el técnico del elenco londinense respondió: "Sí, no nos gusta. Aporta un ruido que no necesitamos. No es útil, pero no queremos darle más importancia de la que tiene. Es muy fácil sacar líneas de contexto, hacer titulares".

Y esta jornada, de acuerdo a lo que informan los medios ingleses, el DT de los Blues habría tomado la decisión de "borrarlo" de la convocatoria en que su club se enfrentará al Liverpool en Stamford Bridge.

Una baja sensible considerando que el internacional de Bélgica viene de marcar en sus últimos dos partidos: en el triunfo 1-3 frente al Aston Villa y en el empate 1-1 ante el Brighton & Hove Albion, que mantiene a su escuadra en la segunda plaza de la competencia merced a 42 unidades, once menos que el líder Manchester City.