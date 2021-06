Tuca Ferretti y Garza, la sociedad que intentará copiar el 'modelo Tigres' en Juárez

Bravos buscará comenzar a dar de qué hablar en el Máximo Circuito, creando un proyecto ganador.

Para este torneo, Tuca Ferretti dejó el banquillo de Tigres después de más de 10 años en el cargo, tomando solo unos días después un proyecto que pocos esperaban, debido a que es una entidad que no pelea con regularidad los primeros puestos.

El brasileño es el nuevo estratega de FC Juárez, siendo llevado a este cargo por Miguel Ángel Garza, directivo con el que coincidió durante la época dorada de los Felinos y que conoce a la perfección su metodología de trabajo.

Esta dupla buscará cambiar la inercia histórica de los Bravos, y colocar a la entidad en los primeros planos. De tres torneos completos que han disputado, el cuadro fronterizo nunca ha accedido a la Liguilla, pareciendo que ahora les espera un futuro promisor.

Debido a los importantes planteles que tuvo en Tigres, se puede puede interpretar que una de las promesas que le hizo Juárez a Ferretti para firmar fue conformar un equipo importante que pueda pelearle económicamente a los protagonistas de la competencia.

Los primeros pasos son promisorios. Bravos ya se hizo con los servicios del portero seleccionado nacional Hugo González, además del desequilibrante Fabián Castillo y Jaime Gómez, lateral que también deseaba Chivas.

Este proyecto no dará resultados desde el primer día, y la directiva es consciente de eso. El presidente de la entidad Miguel Ángel Garza sabe que hay muchas cosas que modificar, teniendo como objetivo final levantar títulos: “Hay que reestructurar y plantear bajo las experiencias que pueda tener para poder hacer crecer la institución. Si yo no tuviera la intención de ser campeón, ¿Para qué voy a trabajar? ¿Cómo le vamos a hacer? Todavía no lo sé”, dijo.

En su primer torneo con Tigres, Tuca Ferretti no clasificó, finalizando el Apertura 2010 en la posición 9. Pese a ese primer tropiezo, el equipo sembró bases sólidas para posteriormente, pelear permanentemente en los puestos de privilegio.

La Liga MX siempre estará abierta a recibir nuevos proyectos, siendo una obligación en el Apertura 2021 ponerle un ojo a los Bravos. ¿Logrará la directiva conformar un plantel que respalde la experiencia de Tuca Ferretti? Lo mejor está por venir.