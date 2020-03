¿Trueque internacional? El arquero de la Premier League que sueña con Boca y recomendó un volante Xeneize

Paulo Gazzaniga, arquero que forma parte del plantel de Tottenham, reconoció su fanatismo por el Xeneize y eligió al jugador que mejor se adaptaría.

La pandemia por coronavirus en tiempos de redes sociales llevaron a que los futbolistas aprovechen sus días de encierro para confesarse y charlar con sus seguidores o brindar entrevistas . Uno de los tantos deportistas fue Paulo Gazzaniga, arquero de y citado por Lionel Scaloni para la Selección argentina, quien habló de su fanatismo por un equipo argentino.

"Soy de Boca, lo dije varias veces. Me gustaría jugar en el fútbol argentino", reconoció en una entrevista a Ataque Futbolero, por Radio Club 94.7, aunque dejó claro que "tengo un contrato acá, es difícil ahora. Pero es una ilusión... me gustaría jugar allá. Por ahora es medio complicado. Igualmente la ilusión siempre está".

Y ante la pregunta que se transformó en un cliché, por un posible llamado de Juan Román Riquelme, aseguró que "si me llama Román la verdad no sé. Creo que no le contestaría el teléfono, je".

Además, eligió al jugador del Xeneize que mejor se adaptaría al equipo actualmente dirigido por José Mourinho. "El que más me gusta es Jorman Campuzano", señaló.