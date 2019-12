Troglio: "Se está desmereciendo el trabajo de los jugadores"

El entrenador de Olimpia se mostró muy enojado después del triunfo ante Lobos por el tema de José María Pinto.

Olimpia vencipó 3-0 a Lobos de la UPNFM por el pentagonal del Torneo Apertura. A pesar del triunfo, Pedro Troglio se mostró enojado cuando habló con la prensa por las críticas que recibió su equipo por el caso de José María Pinto, quien no jugó por un "pacto de caballeros" entre ambos clubes.

"Parece que solamente se gana hoy por ayuda, hicimos 44 puntos, ganamos los clásicos, la verdad creo que es de desmerecer el trabajo de los jugadores. No iba a decir nada, me han faltado el respeto y por eso los jugadores no va a hablar hoy, están indignados, vine a dar la cara yo nada más, me parece que se está desmereciendo un trabajo de los jugadores", declaró el entrenador argentino.

Además, analizó el triunfo: "Creo que se pudo hacer más, teniendo en cuenta que se habían hecho tres goles en el primer tiempo, pero creo que también se sintió mucho el venir de jugar un clásico hace cuatro días, el desgaste fue grande y creo que en el segundo tiempo se sintió. El temor también, no jugás tranquilo por el evitar que acorten diferencias, se buscó mantener el cero, se tuvo que correr mucho y hubo un desgaste. Hubo situaciones fáciles que no concretamos, pero ganar un partido por diferencia de tres goles ante un equipo como Lobos me deja satisfecho".

Por último, se refirió al próximo partido ante Marathón: "Este equipo ya ha pasado por momentos difíciles, después de Saprissa, después de dos fechas de perder con Platense, siempre se ha levantado, la otra vez también arrancamos perdiendo con Vida y luego teníamos que jugar un clásico y los muchachos respondieron con altura. Para mí no es solamente ganar finales, hay pequeñas finales dentro de un campeonato que demuestran el carácter y personalidad del equipo".