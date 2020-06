Troglio: "Me vine a Honduras a enriquecer un poco el currículum y no me arrepiento"

Liga Nacional de Honduras: En una charla con un medio argentino, el técnico de Olimpia contó las razones por las que eligió llegar a la Liga Nacional.

Pedro Troglio sorprendió cuando eligió Honduras para continuar su carrera como entrenador. El técnico argentino, quien no lleva ni un año en el fútbol hondueño, ya ganó un torneo con Olimpia - el Apertura 2019 - y esta temporada estaba cerca de las semifinales de la , antes de que el coronavirus afectara el fútbol mundial.

En una charla con el programa argentino 90 Minutos de Fútbol de Fox Sports, Troglio explicó la decisión de tomar las riendas de los Albos: "Lo único que importaba era ser campeón, y en estaba para dirigir equipos para pelear el descenso. Me llamaron de acá, el Olimpia, el equipo más grande de este país que hacía cuatro años no salía campeón y me vine a enriquecer un poco el currículum y la verdad que no me arrepiento porque es de primera y salimos campeones".

Y agregó: "Es así, yo ya tengo 54 años. Hace 15 años que dirijo, ya me tocó entrenar a Independiente y pelear un torneo pero no ganarlo, van pasando los años y se hace más complejo. A mí se me hace complicado dirigir en Argentina cuando salí de Gimnasia entré en seis listas y en ninguna me eligieron, entonces tuve que elegir una".

Por otro lado, habló de su metodología como técnico: "Yo no entreno a la antigua, no me sé vender. Yo no hablo raro, no digo balón, sigo diciendo pelota, yo abanico no vasculación, digo paredes no digo asociaciones, pero sí compré GPS y Drone, helicóptero. Me gasté un montón de plata y lo manejo rebárbaro".