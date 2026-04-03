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Wout WeghorstIMAGO
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«Tres cuartas partes de los aficionados del Ajax no quieren que le renueven el contrato»

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Ajax vs FC Twente
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W. Weghorst

Henk Spaan espera con interés el partido entre el Ajax y el FC Twente. El columnista de Het Parool tiene especial curiosidad por ver qué tal lo hará Wout Weghorst contra el equipo de Enschede.

Spaan escribe que, por varias razones, espera con ilusión el partido estrella de la Eredivisie en el Johan Cruijff ArenA. «La primera es Wout».

«En Ajax Showtime, un fanzine online, hicieron una encuesta: ¿debe el Ajax ofrecerle un nuevo contrato a Weghorst o no? Una cuarta parte de los quinientos participantes dijo que sí, tres cuartas partes dijeron que no», comparte Spaan los resultados.

Él mismo le da a Weghorst el beneficio de la duda, con un 6 en la sección «Spaan da puntos». «Esto motivará a Wout, porque todo lo que se dice sobre él le da alas».

Weghorst, de 33 años, disputó esta temporada 1.706 minutos con el Ajax, repartidos en 27 partidos oficiales.

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En ellos, Weghorst sumó siete goles y dos asistencias. Tras esta temporada, su contrato con el Ajax llega a su fin.

Durante la última convocatoria internacional, Weghorst disputó sus partidos internacionales número 50 y 51 con la selección holandesa.

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