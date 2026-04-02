Tras una sola temporada... un gigante europeo pone sus ojos en la estrella del Al-Ittihad de Yeda

Un gigante europeo ha puesto sus ojos en la estrella del Al-Ittihad de Yeda, con el objetivo de ficharlo durante el próximo mercado de fichajes de verano, tras una sola temporada desde su incorporación a los «Tigres».

Según informaciones de la prensa portuguesa, recogidas por el diario saudí «Al-Yaum», el FC Porto desea fichar al portugués Roger Fernandes, joven extremo del Al-Ittihad, durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Esto se produce tras una sola temporada desde la salida de Roger de la liga portuguesa, ya que fichó por el Al-Ittihad durante el pasado mercado de fichajes de verano, en una operación que ascendió a 32 millones de euros según la prensa.

Desde entonces, el jugador de 20 años ha disputado 24 partidos con los «Tigres» en distintas competiciones, en los que ha marcado 5 goles y ha dado 3 asistencias.

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Cabe recordar que Fernandes cuenta con una trayectoria destacada en el fútbol portugués con el Sporting de Braga, donde se formó en las categorías inferiores antes de jugar con el primer equipo entre 2023 y 2025.

Durante ese periodo, el joven jugador portugués disputó 91 partidos con el Sporting de Braga, en los que logró marcar 12 goles y dio 17 asistencias.