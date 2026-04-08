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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Tras una fuerte discusión, Arbeloa obligó a una estrella del Real Madrid a disculparse con sus compañeros

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Arbeloa insistió en que la disculpa fuera pública

Un reportaje periodístico español reveló este miércoles por qué el defensa Raúl Asensio no ha jugado con el Real Madrid últimamente.

Según el diario madrileño «Marca», cercano al club blanco, todo se debe a una fuerte disputa entre el jugador y su entrenador, Álvaro Arbeloa.

El problema empezó el 11 de marzo, cuando Asensio quedó fuera del once contra el Manchester City; unos días después, el jugador recriminó la decisión a Arbeloa.

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Asensio creía que merecía la titularidad tras jugar lesionado contra el Celta, pero Arbeloa optó por Hojlund y la tensión creció.

La tensión creció antes del duelo contra el Elche: Asensio informó de molestias musculares y no quiso jugar, lo que Arbeloa interpretó como una reacción a su anterior exclusión.

La crisis afectó también al alemán Antonio Rüdiger, quien debió jugar sin haber descansado, lo que contrarió su riguroso plan de preparación física.

La disculpa

Aunque luego entrenó con normalidad, su exclusión se prolongó varios partidos; Arbeloa exigió que se disculpara ante el grupo como condición para volver, pues consideró la falta un asunto colectivo que afectaba la disciplina.

El jugador se disculpó en privado con el entrenador pero rehusó hacerlo ante sus compañeros. Sin embargo, la presión de seguir marginado y los rumores sobre su vida fuera del campo lo llevaron a pedir perdón al grupo.

Tras disculparse, Asensio volvió a ser convocado contra el Mallorca y el Bayern, aunque se quedó en el banquillo.

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