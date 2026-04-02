Tras quedarse fuera de su tercer Mundial consecutivo, Italia vuelve a recibir un duro golpe

Parece que la mala racha de Italia aún no ha terminado. Tras quedarse fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, la UEFA trae malas noticias para el país del sur de Europa: Italia corre el riesgo de perder su condición de anfitriona de la Eurocopa 2032.

El pasado martes, Italia cayó derrotada ante Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca de clasificación para el Mundial (1-1, 4-2 en los penaltis), lo que supone que el país se queda fuera de tres Mundiales consecutivos

Tras la decepción en Zenica, la Azzurri parece haber tocado fondo de nuevo y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, amenaza, en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, con privar a Italia de la organización de la Eurocopa de 2032.

Italia y Turquía son las coanfitrionas del torneo, pero, según Ceferin, para que esto sea posible es necesario mejorar la infraestructura de los estadios.

«Los estadios deben modernizarse. De lo contrario, la Eurocopa de 2032 no podrá organizarse en Italia», afirma el presidente de la UEFA.

Ceferin no culpa a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), sino que señala a otra administración. «Quizás los políticos italianos deberían preguntarse por qué Italia tiene una de las peores infraestructuras futbolísticas de Europa».

«El mayor problema del fútbol italiano es la relación entre la dirección del fútbol y la política. Si todo el mundo respetara las normas, Italia podría volver a ser campeona de Europa sin más».