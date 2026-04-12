Tras la lesión de Koulibaly, el Al-Hilal recupera a dos de sus estrellas antes del partido contra el Al-Sadd

El Al-Hilal saudí ha recibido un gran impulso moral antes del esperado enfrentamiento contra el Al-Sadd qatarí, previsto para mañana lunes, en los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia, tras recuperar a dos de sus estrellas en un momento decisivo de la temporada.

Su regreso inyecta confianza al equipo de Simone Inzaghi, que busca avanzar en el torneo.

El “líder de Asia” cuenta con varias bajas, entre ellas la del defensa senegalés Kalidou Koulibaly, quien podría perderse el resto del torneo por un hematoma en el muslo.

El club confirmó este domingo la vuelta de los centrocampistas Mohammed Kano y Nasser Al-Dossari al grupo.

Así, el técnico italiano cuenta con más alternativas en la medular, tras quejarse recientemente de las múltiples lesiones.