Tras la emisión, el abogado llama a Genee, quien recibe duras críticas del tajante Derksen

Dick Advocaat, molesto por los comentarios de Johan Derksen en «Vandaag Inside», habló con el presentador Wilfred Genee.

Advocaat renunció por motivos personales; Fred Rutten lo reemplazó, pero luego anunció que no iría al Mundial con Curazao. Poco después, Advocaat regresó al cargo, lo que sorprendió a Derksen.

«Siempre se habló de graves problemas familiares. He oído de fuentes bien informadas que no era para tanto. Tenía más que ver con la nostalgia que con circunstancias familiares tristes», reveló Derksen el martes en VI.

Cuando se le pase el enfado, presionará desde casa para volver, la opinión pública cambiará y empezarán a echar a Fred. Dick no da explicaciones y, en mi opinión, se ha comportado de forma escandalosa», criticó Derksen.

El miércoles el tema volvió a salir en el programa. «Acabo de hablar con Advocaat y tampoco estaba contento con lo de ayer», informó Genee a Derksen, quien respondió: «¡Me da igual!».

«Ese comentario sobre su hija no sentó bien. Y me lo puedo imaginar», comenta Genee en defensa del técnico. Derksen, sin embargo, insiste: «La segunda vez hubo problemas médicos graves con su hija; la primera, no. Dick solo extrañaba su hogar».

Genee añade que Advocaat y su esposa no se sentían bien, en parte por el fallecimiento de Viola Holt, así que el seleccionador regresó a los Países Bajos. «Pero la otra vez dijo: el médico me ha dicho que va a ser un proceso muy largo y que no se puede compaginar con Curazao. No se puede decir que huyera de eso».

Derksen no cede: «Me refiero a la primera vez. La segunda vez sí había motivo para irse. Si Dick se va dos veces y alguien resuelve sus problemas, no puede volver por la puerta trasera; debería haber dicho "no"».

De Snor admite que debió manejar mejor la situación. «¿Te extraña que Fred Rutten se marchara tras esa publicidad? Fue un gran error. Ayer hablé con el jefe de Corendon y coincidimos: no era motivo de celebración, pero no había otra opción en interés de Curaçao».

Para Derksen, Advocaat «debería haber actuado con madurez». «En la rueda de prensa podría haber admitido: sí, las cosas se complicaron y lamento que Fred Rutten pague los platos rotos».

Por último, Genee recuerda que Advocaat solo decidió volver tras la salida de Rutten. «Pareces el abogado de Advocaat; no es tu labor. No me engañas ni me retracto: es una actitud perniciosa que perjudica a un colega. Rutten resolvió los problemas y, al final, todo volvió a recaer sobre Advocaat por la puerta trasera», concluye Derksen.