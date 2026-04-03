Tras la destitución de Diaby, Consesao desvela el motivo del caos dentro de la federación

El portugués Sergio Conceição, entrenador del Al-Ittihad de Yeda, se enfrenta a un gran reto esta temporada debido a la evidente falta de disciplina en las filas del equipo, tras las repetidas expulsiones de sus jugadores, la última de ellas la del extremo francés Moussa Diaby durante el partido contra el Al-Hazm el viernes por la noche, en el marco de la Liga Roshen de Profesionales.

Estas expulsiones han aumentado la presión sobre el cuerpo técnico y han afectado a la estabilidad del equipo sobre el terreno de juego, lo que ha dejado a Conceição ante la difícil tarea de restablecer la disciplina y contener la crisis antes de las próximas jornadas decisivas.

Consesão declaró en la rueda de prensa posterior al partido: «No quiero que juguemos con inferioridad numérica. En algunos partidos hemos tenido suerte de salir con un resultado positivo a pesar de la expulsión, pero no pido a los jugadores que cometan eso. Estoy en contra de las entradas violentas, y queremos jugar con fuerza y espíritu sin imprudencia».

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Consesão añadió que la gran presión sobre los jugadores, tanto dentro del campo como a través de las redes sociales y las críticas de la afición, puede llevar a algunos a tomar decisiones erróneas que les hagan recibir tarjetas rojas.

El técnico portugués subrayó que el equipo busca siempre mantener la disciplina, sin dejar de ofrecer un rendimiento sólido y un gran espíritu de lucha a pesar de las difíciles circunstancias.

El Al-Ittihad ha sufrido esta temporada siete expulsiones, seis de ellas directas, la última de ellas la de Diaby en el minuto 34 de la primera parte, tras una entrada imprudente sobre un jugador del Al-Hazm.