Tras la crisis entre Marruecos y Senegal... África cambia para siempre

El fútbol en el continente africano ya no es lo que era... Así iniciaba el diario español «AS» su crónica sobre una crisis sin precedentes que ha sacudido los cimientos del fútbol africano. Los acontecimientos que se vivieron en los últimos minutos de la final de la última Copa Africana de Naciones no terminaron con el pitido del árbitro, sino que se convirtieron en un encarnizado conflicto legal entre Senegal y Marruecos, que llegó a los tribunales y sigue abierto hasta el momento.

El periódico explicó que la admisión a trámite por parte del Tribunal Arbitral del Deporte de la apelación de Senegal ha llevado el caso a una nueva fase de complejidad, en la que ambas partes esperan un fallo definitivo que determine quién es el campeón.

Aunque la esperada decisión podría poner fin legalmente a la crisis, sus repercusiones entre el público y en los medios parecen destinadas a continuar, ante la aguda división de opiniones.

En un testimonio que refleja la magnitud de la tensión, un periodista marroquí afirmó —durante una entrevista realizada al margen del partido amistoso entre Marruecos y Ecuador— que lo ocurrido «llegó muy tarde», y añadió: «No debería haber llegado a este punto. Senegal se retiró y se suponía que Marruecos debía proclamarse campeón en ese momento. Esa es la verdad, sencillamente».

Un conflicto que trasciende los límites del campo

La crisis ya no es solo una disputa deportiva entre dos selecciones, sino que ha empezado a adquirir dimensiones más amplias que amenazan con arrastrar a nuevas partes al círculo de tensión. El periódico reveló que la Federación Marroquí de Fútbol está estudiando presentar una queja contra la Federación Francesa de Fútbol, por haber permitido las celebraciones de la selección senegalesa durante un partido amistoso disputado en Saint-Denis.

En vídeo: Una escena absurda... Celebraciones marroquíes y senegalesas por la Copa Africana en una sola noche

En vídeo: Nueva celebración ante la afición... Senegal exhibe la Copa Africana por segunda vez

Esta escalada refleja lo enredado del asunto, que ya no se limita a la controvertida final, sino que se ha extendido al panorama futbolístico internacional, e incluso a algunas entidades relacionadas con la organización de grandes torneos, con la Copa del Mundo a la cabeza.

Según el informe, la tensión se ha hecho palpable en el seno del fútbol africano, en un momento en el que muchos jugadores han preferido guardar silencio para evitar entrar en un tema delicado que afecta directamente al futuro de este deporte en el continente.

Al concluir su informe, el periódico subrayó que aún no se ha dicho la última palabra y que la decisión final tendrá un impacto que irá más allá de la mera designación de un campeón, constituyendo un punto de inflexión decisivo en la trayectoria del fútbol africano, que aspira a equipararse a sus homólogos europeos y sudamericanos, pero que sigue enfrentándose a conflictos que ensombrecen su desarrollo.