Tras la crisis del Al-Ahli, una sorpresiva injusticia arbitral afectó al Al-Nasr ante el Al-Akhdoud

El sábado, en la 28.ª jornada de la Liga Roshen de Arabia Saudí, el partido entre Al-Nassr y Al-Akhdoud vivió una jugada arbitral polémica.

El experto arbitral egipcio Mohamed Kamal Risha declaró al diario saudí «Al-Riyadiah» que, en el minuto 36, se debió pitar penalti a favor del Al-Nassr.

Explicó que el jugador del Al-Nassr Ayman Yahya fue empujado dentro del área por el jugador del Al-Akhdoud Christian Basogog, y afirmó que la infracción fue clara y requería la intervención del árbitro para pitar un penalti.

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Consideró incorrecto que el árbitro dejara seguir el juego y apuntó que el VAR debió intervenir, pero no lo hizo, lo que a su juicio influyó en el partido.

Esta polémica se suma a la crisis del Al-Ahli de Yeda, que protestó por un penal no pitado ante Al-Fayha, después de que se filtrara un vídeo en el que el cuarto árbitro pedía a los jugadores centrarse en la Liga de Campeones de Asia y no en la liga.