Tras haber dirigido a los Leones del Éufrates en el Mundial... Arnold: «Pido perdón a todos los iraquíes»

La terminal de llegadas del Aeropuerto Internacional de Sídney se convirtió en una auténtica «plaza de celebración iraquí», donde la comunidad iraquí en Australia recibió al entrenador Graham Arnold (62 años) con una ovación digna de campeones, entre el redoble de tambores, los cánticos árabes y las banderas ondeando, en homenaje a él tras el éxito histórico de romper la maldición de cuarenta años y llevar a los «Leones del Éufrates» a la fase final del Mundial de 2026.

Orgulloso de los jugadores y la disculpa de «Joe»

En declaraciones a la emisora australiana «SBS», Arnold no ocultó su sorpresa por la gran acogida que recibió en su país, calificando la escena de «impresionante».

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El entrenador australiano expresó su profundo orgullo por los luchadores a los que ha dirigido, ofreciendo una emotiva disculpa a la afición de Bagdad y de todo Irak por no poder estar entre ellos en el centro de las grandes celebraciones, debido a las circunstancias del cierre del espacio aéreo que le impidieron regresar de inmediato.

Los retos de la «fase de repesca»

El camino de Irak hacia el Mundial no estuvo sembrado de rosas, sino que fue una «epopeya» plagada de desafíos geopolíticos y logísticos; las crisis regionales y los cierres del espacio aéreo provocaron la dispersión del equipo antes del decisivo partido de la repesca mundial.

Mientras Arnold se encontraba atrapado en los Emiratos y los jugadores se enfrentaban a dificultades para desplazarse, los iraquíes demostraron su gran fortaleza.

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A pesar de la falta de tiempo y de la amenaza de las lesiones que acechaba a la plantilla, el goleador Ayman Hussein logró decidir el partido a favor de Irak con un resultado de (2-1), lo que desencadenó una explosión de alegría que comenzó en el campo, donde Arnold voló sobre los hombros de sus jugadores portando la bandera iraquí, hasta llegar a las calles de Irak, donde 46 millones de ciudadanos celebraron el resurgimiento de la esperanza futbolística.

El choque de los grandes

Tras este logro que ha devuelto el prestigio al fútbol iraquí, los «Leones del Riad» se preparan para disputar el Mundial en un grupo de infarto que incluye a Francia, Senegal y Noruega.

Las aspiraciones de los iraquíes ya no se limitan a la mera participación, sino que se extienden a continuar esta legendaria trayectoria que comenzó en medio del sufrimiento y terminó en los escenarios futbolísticos más prestigiosos del mundo.

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