Según Sky Sports, Trent Alexander-Arnold se queda fuera del Mundial. Thomas Tuchel prefiere a Djed Spence, defensa del Tottenham.

Alexander-Arnold fichó el verano pasado por el Real Madrid procedente del Liverpool como agente libre, pero tuvo una primera temporada complicada en España.

El lateral derecho solo jugó 21 partidos de Liga, pocos como titular, sin marcar y con cuatro asistencias.

Spence, que puede actuar como lateral izquierdo o derecho, ha disputado 29 partidos esta temporada con el Tottenham, actualmente decimoséptimo en la Premier.

El jueves, Tuchel ya sorprendió al dejar fuera a Harry Maguire, que está cuajando una buena temporada. El defensa del Manchester United reaccionó con sorpresa.

También se filtró que ni Phil Foden ni Cole Palmer fueron convocados.

El viernes por la noche Tuchel anunciará la lista definitiva de Inglaterra para el Mundial.