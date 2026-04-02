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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
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Tras el susto de Al-Dosari... El Al-Hilal respira aliviado con el regreso de la pareja defensiva

Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
1ª División
Salem Mohammed Al-Dossari
M. Al-Harbi
H. Al Tambakti
Arabia Saudita

La decisión la tiene el entrenador italiano

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, ha dado un suspiro de alivio ante el regreso de dos de sus principales armas en la zaga antes del partido contra el Al-Taawoun, el próximo sábado, en la jornada 27 de la Liga Profesional Roshen.

El Al-Hilal sufre una grave racha de lesiones, encabezada por Salem Al-Dossari, Sultan Mandash y el francés Simon Bouabri.

El Al-Hilal anunció a través de su cuenta oficial en la red social «X» la recuperación de la pareja defensiva formada por Muteb Al-Harbi y Hassan Tambakti.

El cuerpo técnico del Al-Hilal ha aclarado que ambos han participado con normalidad en los entrenamientos colectivos celebrados este jueves.

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1ª División
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Por lo tanto, la decisión de alinearlos o no recae en Simone Inzaghi, pero tendrá muchas opciones, dada la dificultad del partido contra el Al-Taawoun.

El Al-Hilal ocupa el segundo puesto de la clasificación de la Liga Roshen, con 64 puntos, a tres puntos del líder, el Al-Nassr.


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