Tras el paso por Brasil... Se fija la fecha del regreso de Rafeña al Barcelona

El Barcelona ha reanudado hoy jueves los entrenamientos, tras un día de descanso, con el regreso de sus jugadores internacionales a los entrenamientos, con vistas a los partidos contra el Atlético de Madrid en La Liga y la Liga de Campeones.

El Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid tres veces en diez días, empezando por el partido del próximo sábado, correspondiente a la jornada 30 de La Liga.

El brasileño Raphinha no estuvo presente en las instalaciones de entrenamiento, y se espera que el delantero, que sufrió una lesión mientras jugaba con su selección, llegue a Barcelona en las próximas horas, según el diario «Mundo Deportivo».

El diario añade que el club espera que se incorpore al equipo para comenzar su programa de recuperación durante el fin de semana (sábado o domingo).

Rafinha comenzó su programa de rehabilitación para recuperarse de una lesión en el tendón de la rodilla derecha en Brasil, y el Barcelona le ha dado permiso para iniciar allí la rehabilitación de la lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante cinco semanas.

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El periódico señaló que el alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha podido contar hoy con el resto de sus jugadores internacionales (ya que 15 jugadores del Barcelona fueron convocados por sus selecciones nacionales durante este periodo), de cara al partido contra el Atlético de Madrid.

El técnico alemán podrá contar con la pareja formada por Jules Koundé y Alejandro Balde, que llevan unos días entrenando con el equipo y se han recuperado de sus lesiones.

El internacional francés arrastraba una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda desde el 4 de marzo, mientras que el lateral izquierdo sufría una lesión en la parte inferior de los isquiotibiales de la pierna izquierda, y se esperaba que el periodo de recuperación durara un mes.

Por otra parte, el holandés Frenkie de Jong sigue entrenando en el gimnasio y no estará disponible para el partido contra el Atlético de Madrid, ya que se está recuperando de una lesión que sufrió a finales del pasado mes de febrero; hoy no ha entrenado con sus compañeros, pero es probable que se incorpore al equipo mañana, aunque aún no es seguro y dependerá de su estado físico.