El Valencia está considerando cerrar un nuevo fichaje procedente del Al Ahly egipcio para reforzar su plantilla durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Según numerosas informaciones de la prensa, el maliense Aliou Diang, centrocampista del Al Ahly, ha firmado su contrato con el Valencia en una operación de traspaso libre.

Sin embargo, según el diario español «Estadio Deportivo», la portería del Valencia necesita refuerzos para la próxima temporada.

Añadió, citando a la cadena «On Time Sports», que el portero del Al Ahly, Mostafa Shubair, está en el punto de mira del club español.

El diario señaló que Antonio Siveira, portero del Deportivo Alavés, y Aaron Escandell, portero del Real Oviedo, son algunos de los nombres más destacados que el Valencia tiene en cuenta.

Estas informaciones llegan tras la brillante actuación de Mustafa Shubair defendiendo la portería de la selección egipcia frente a España, en el partido amistoso disputado ayer martes, que terminó en empate a cero.