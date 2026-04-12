Tragedia en el fútbol inglés: muere un aficionado en la grada

Ayer sábado falleció un aficionado en las gradas de un estadio inglés.

El Blackpool informó que un seguidor sufrió una emergencia médica durante el encuentro contra el Peterborough United en Bloomfield Road, lo que obligó a suspender el segundo tiempo tras las peticiones de auxilio de la grada.

Según The Sun, los servicios médicos atendieron de urgencia a Graham Sharman en la grada norte, pero falleció a pesar de los primeros auxilios.

El club emitió un comunicado: «Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de nuestro aficionado Graham Sharman, quien sufrió una emergencia médica durante el segundo tiempo del partido del sábado en Bloomfield Road. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente Graham falleció. El club se ha puesto en contacto con su familia y seguirá ofreciéndoles apoyo. Nuestro más sincero pésame a sus seres queridos. Descanse en paz, Graham».

Tras el partido, ambos entrenadores expresaron su pesar. Ian Ewart, técnico del Blackpool, dijo: «Hay cosas más importantes que el fútbol. Mis pensamientos y oraciones están con el hombre que vino a ver el partido y acabó sufriendo un paro cardíaco. Para mí, hay cosas más importantes que el fútbol y es importante poner las cosas en su sitio».

Luke Williams, técnico del Peterborough, añadió: «Ha sido muy perturbador; pensamos en las familias, es muy triste».

En lo deportivo, el Blackpool mantuvo la ventaja de cuatro puntos sobre el descenso tras ganar 3-1 al Peterborough, con un doblete de Dale Taylor y un tanto de Tom Bloxham.



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