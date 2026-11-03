Trabzonspor vs Freiburg: previa de la Conference League

Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 12:45 Papara Park

El Trabzonspor recibe al Freiburg en la Conference League de la UEFA en el Papara Park de Trabzon. El partido comenzará el jueves 5 de noviembre a las 13:45 EST y las 17:45 GMT.

El Trabzonspor aspira a triunfar en Turquía y en Europa

El Trabzonspor de Thomas Reis ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluidos los dos que ha disputado esta temporada en la Conference League, ante el Heart of Midlothian y el KuPS. Candidato al título en Turquía, ahora quiere dar que hablar en Europa impulsado por el talento de su nuevo fichaje, Mohamed Salah. Reis ha ganado los siete partidos que ha dirigido, un comienzo perfecto para el nuevo entrenador. Salah, leyenda del Liverpool, marcó y dio una asistencia en el último partido del equipo en casa en la Conference League y también anotó en la victoria como local ante el Besiktas en la liga turca.

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El Freiburg mejora a tiempo para su visita a Trabzon

El Freiburg ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, pero ha dado señales de mejoría en sus encuentros recientes. Ha encadenado dos victorias en competiciones nacionales, ante el Wolfsburg en la DFB-Pokal y el Augsburg en la Bundesliga, aunque todavía tiene mucho trabajo por delante en la Europa Conference League. Comenzó esa competición con una victoria ante el Jablonec, pero en su último partido sufrió una contundente derrota por 3-0 en Mónaco.

Datos clave y noticias sobre lesiones

El Trabzonspor no ha empatado ninguno de sus últimos 13 partidos en todas las competiciones.

El Freiburg lleva nueve partidos sin dejar su portería a cero.

El delantero croata Igor Matanovic ha marcado en cada uno de los dos últimos partidos del Freiburg.

Ernest Muci ha marcado un gol y ha dado cuatro asistencias en sus dos últimos partidos con el Trabzonspor.

Franculino Djú se perdió el último partido del Trabzonspor por lesión, mientras que Sidny Lopes Cabral está sancionado para este encuentro.

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