"Totalmente falsas" - Dani Carvajal emprende acciones legales tras ser acusado de agresión sexual

"Todas las informaciones vertidas durante estos días en prensa refiriéndose a mi persona son totalmente falsas", dice el lateral español.

"Totalmente falsas". Así de contundente se mostró Dani Carvajal en torno a unas informaciones que daban cuenta de una presunta agresión sexual por parte del lateral derecho de la Selección España durante el Mundial de 2018. Además, el jugador del Real Madrid desmintió que estuviera vinculado a partidos políticos y anunció que ha emprendido "acciones legales".

En las últimas horas, circularon unas polémicas declaraciones de Álex Peña, un joven mexicano que afirma haber trabajado para la Selección España como traductor en la cita intercontinental de hace cinco años. En una entrevista concedida al canal de YouTube "Che América Latina". Peña cuenta que Carvajal tuvo un comportamiento cuestionable. "Me dijo 'oye, dile a esta chica que le quiero meter la p... hasta la garganta", aseguró.

En ese sentido, el ex jugador del Bayer Leverkusen ha reaccionado con un contundente comunicado en redes sociales. "Todas las informaciones vertidas durante estos días en prensa refiriéndose a mi persona son totalmente falsas. Desde mi vinculación a partidos políticos a una agresión sexual en el mundial de Rusia 2018. Me parece absolutamente lamentable y sumamente delicado que los medios tengan derecho a escribir de manera impune dándo credibilidad a palabras de terceros, manchando mi nombre y honor. Ya he emprendido acciones legales".