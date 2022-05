Toshack, en Goal: "Aconsejo a Bale que juegue hasta que no pueda más"

El ex jugador del Liverpool y ex entrenador del Real Madrid analiza a los dos equipos antes de la final de Champions en París.

John Benjamin Toshack (Cardiff, Gales, Reino Unido, 22 de marzo de 1949) ha sido jugador del Liverpool y entrenador del Real Madrid en dos ocasiones. Sin embargo, como él mismo comenta, ambos clubes y el fútbol en general son muy distintos ahora. Analiza en Goal cuáles son las principales diferencias de ganar una Copa de Europa en los 70' (ganó dos con los 'reds' en 1977 y 1978) y hacerlo ahora. Además, da como favorito al Real Madrid y pone a Ancelotti por encima de Klopp gracias a la experiencia.

Usted conoce tanto al Liverpool, donde jugó, como al Madrid, al que entrenó. ¿Qué espera de esa final entre ambos en París?

Hay que decir que el Liverpool que yo conocí no es el de ahora y el Real Madrid, tampoco. Lo que sí es cierto es que la presión para estos dos clubes tan grandes para ganar trofeos es tremenda. Seguro que vamos a ver un espectáculo. Una de las mejores finales. A veces las finales de Champions son un poco aburridas por equipos que tienen un poco de miedo de perder. Pero Real Madrid y Liverpool van a hacer un partido que va a merecer la pena verlo.

Es un duelo de grandes entrenadores como son Ancelotti y Klopp. ¿Con cuál se queda de los dos?

Los dos son diferentes. Yo siempre pienso que un entrenador que ha sido un gran jugador en un gran equipo, ganando grandes títulos, tiene más posibilidades que otro que nunca lo ha hecho. He discutido mucho sobre este tema, pero mi punto de vista es que si tú has jugado unas semifinales o final de Champions, luego como entrenador tienes está ventaja que te da la experiencia. Si nunca has jugado a este nivel como futbolista profesional, creo que estás en desventaja. Es una opinión personal. Tengo muchísimo respeto por Klopp. Conozco muchos aficionados del Liverpool que no tienen más que admiración por lo que ha hecho allí. Pero Ancelotti… Es un tipo callado, pero si tú has trabajado con Sacchi, has jugado con Rijkaard o Van Basten y ha ganado lo que ha ganado, por algo será.

Son dos estilos muy diferentes…

Para mí el fútbol es de jugadores, no de sistemas. Tú puedes tener una idea de jugar pero son los futbolistas los que deciden. Aquí tenemos dos entrenadores que son grandísimos y que la final de la Champions no les va a asustar. También ha 22 jugadores empezando el partido que saben lo que está en juego y la importancia de ganar.

El Madrid ha ido sobreviviendo en esta Champions. Hay gente que comenta que es suerte, otros que dicen que es por historia… ¿Usted qué opina?

No creo que sea suerte. Siempre pasa lo mismo con el Madrid: ‘¡Otra vez, joe, en el minuto 89!’. Desde hace años y años. Y lo rivales también están pensando: ‘Estamos empatando o ganando, pero hay que tener cuidado’. El Madrid tiene está fe que hasta que no pite el árbitro no está todo dicho. Y esto no es casualidad, es creer en sus propias posibilidades hasta el último momento, y el Madrid han ganado muchos más partidos en el último minuto de los que han partido. Yo estuve allí dos veces. Es complicado ser entrenador del Real Madrid Madrid, pero es más complicado jugar contra el Real Madrid.

Comentaba antes que el Liverpool ha cambiado mucho desde que usted estuvo en los ’70…

Ha pasado mucho tiempo. La final de la Champions del 1975, en Roma contra el Monchengladbach, fue hace casi 50 años. El fútbol era muy diferente. Por ejemplo, no había extranjeros. Yo era extranjero, que venía de Gales. O Heighway, que era irlandés. O Cormack, que era escocés. Ahora esto ha cambiado mucho. Otra cosa es que Shankly, el gran entrenador del Liverpool, nos ficha a mí de un equipo de segunda, Clemence de un equipo de tercera, Hughes de un equipo de segunda, Lindsay de un equipo de tercera, Keegan de un equipo de cuarta… ¡Heighway era un amateur que jugaba en el Skelmersdale! Y formamos un equipo que ganó la Champions. Esto ahora sería imposible. Hay mucha gente que olvida esto cuando habla de Liverpool. No era un equipo por el que se habían pagado millones. Lo mío era un récord y se habían pagado 110.000 libras. Pero gran parte de nuestro equipo venía de tercera y cuarta división y sin ningún extranjero.

¿Cómo recuerda esas copas de Europa de entonces?

La gente en Liverpool está ahora un poco mal acostumbrada. En nuestros tiempos ganar la primera copa de Europa en Roma era fantástico. Me acuerdo particularmente porque el delantero del Monchengladbach, Jupp Heynckes, se perdió la final por una lesión y yo también, había jugado todos los partidos y me la perdí por una lesión. Fuimos en los banquillos riéndonos y deseándonos suerte. Fíjate que más tarde, en el derbi vasco, coincidimos él como entrenador del Athletic y yo de la Real. Nos fuimos dando la mano en aquel partido y deseándonos suerte. Curiosidades del fútbol: hay muchos delanteros y muchos entrenadores, pero es curioso lo que pasa en este deporte. En aquellos tiempos el Gladbach y el Bayern Múnich eran temibles. Nosotros en Liverpool sabíamos que si nos tocaba con Netzer, Heynckes y Werner en el Monchengladbach o Müller y Beckembauer en el Bayern era demasiado trabajo. Los alemanes eran muy difíciles de batir.

Usted fue un gran delantero centro. ¿Qué opinión le merece Karim Benzema?

Siempre me ha gustado. Incluso antes de que fichase por el Real Madrid. Trabajé un año en el Saint-Etienne (rival del Lyon). Allí conocí a Benzema. Me gustaba cuando jugaba en Lyon y cuando lo fichó el Madrid pensaba ‘es un asesino’. No hace mucho ruido pero se ve que está ahí, concentrado todo el partido. Con él tienes que estar despierto los 90 minutos porque en cualquier momento de confusión marca gol. Me ha gustado muchísimo siempre.

Por último, este será el último partido de Bale como jugador del Madrid. Podría incluso retirarse. ¿Qué importancia tiene él para el fútbol en Gales?

Esta palabra, ‘retirada’, no me gusta. Cuando te ponen en una caja debajo de la tierra y te cubren, entonces, estás retirado. Yo el consejo que le doy es que juegue hasta que no pueda más. No hay nada parecido a ser futbolista. Puedes ser entrenador o lo que sea, y pasarlo bien, pero los mejores días de su vida llegan como futbolista profesional. Igual tiene que cambiar un poco su forma de jugar. Quizás no es tan rápido, pero tiene más inteligencia por la experiencia. Puede cambiar su estilo, entrar en juego un poco menos, ayudar a los jóvenes… A esta gente que planifica su jubilación le digo que juegue hasta que no pueda más. Es verdad que los tiempos han cambiado y la mentalidad del futbolista no es la de antes, pero Bale ha sido uno de los protagonistas en el fútbol europeo durante los últimos siete y ocho años.