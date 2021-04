Toshack a Goal:"La Copa que gané con mi Real se queda en mi corazón a fuego"

El ex-técnico galés rememora para Goal la primera Copa del Real ganada por la Real Sociedad. Y todo lo que sucedió antes y después de aquel logro.

Jonh Benjamin Toshack (Cardiff, 1949) tiene 72 años. Dice que ya no se ve entrenando. Pero una le escucha y, a medida que lo hace, se va dando cuenta de lo mucho que tiene para enseñar. Y de que, lo que conserva intacto, "su" Real Sociedad, su sentido del humor, y su inteligencia emocional, aquella que le llevo a deci,r desde el más absoluto de los convencimientos, aquello de que "los lunes pienso en cambiar a 10 jugadores, los martes a nueve...los viernes a dos y el sábado ya pienso que tienen que jugar los 11 cabrones de siempre".

¿Qué hace ahora, Jonh ?

"Nada. Tengo 72 años. He trabajado en 14 países diferentes, durante mucho tiempo. Merezco una buena jubilación. Yo ya no me veo en un banquillo. Debo ser sincero conmigo mismo. Hay muchísima presión para un entrenador. Pero no me quejo. He tenido mucha fortuna en esto".

Usted ganó la primera Copa del Rey de la Real Sociedad. Hace 35 años

"Sí. Fue en el año 86 contra el Atlético de Madrid de Luis Aragonés, en Zaragoza. Era mi segunda temporada en la Real. Tenía algunos detractores. Pero ya cuando ganamos al Athletic Club en semifinales y luego la Final, la gente se volcó conmigo. Aquella vuelta en autobús a San Sebastián, con la Copa en nuestro poder…eso no se puede definir. Se queda en mi corazón a fuego".

Se le dio bastante bien esta competición mientras estuvo en Donosti

"Al año siguiente llegamos otra vez a la final, pero perdimos contra el Barcelona. Ese año quedamos subcampeones de Liga y de Copa. El Barça tenía fichados a Bakero, López Rekarte y Begiristain. Después del partido les dije…ésto ha sido 14 contra 8. Estaban pensando en otra cosa. También es cierto que si el Barça no hubiera ganado esa final, no hubiera jugado en Europa. Al Barcelona lo entrenaba Luís Aragonés. Otra casualidad en mi vida".

Cuénteme usted qué ocurrió un año antes de ganar la primera Copa con la Real. Cuando levantó a su plantilla a las 4 de la madrugada como " venganza"

Perdona. Estás equivocaada. Fue a las 4 menos cuarto. Fuimos a jugar un partido a Langreo (Oviedo). Jugamos muy, muy mal. Uff, aún me acuerdo de lo mal que jugamos. Total, que nos quedamos fuera de la Copa. Nos hospedábamos en el Hotel Reconquista y allí mismo, cenando, me preguntó el doctor “ míster ¿a qué hora salimos mañana?. Y me salió del alma “ a las 4…salimos a las 4”. Se les cayeron los tenedores a todos.( se sonrie). Cuando regresábamos en la oscuridad, coincidimos con los mineros que iban a trabajar, a ver si aprendían".

Igualito que ahora...

"Y la cosa no acabó ahí. Llegamos a Donosti y les hice entrenar. La prensa me quería matar. Pero al año siguiente, ganamos la Copa, la primera vez en la historia del club. ¡No fue tan mala la medida!".

Manaña, la Real aspira a ganar su tercera Copa del Rey. El Athletic de Bilbao lleva 23. ¿Se atreve con un pronóstico?

"Es un partido del que siempre es complicado dar un pronóstico. Lo que me da mucha pena es que no vaya a haber afición. Es una gozada ver a los aficionados de ambos equipos antes, durante y después de este tipo de partidos. Va a ser muy raro. Pero yo deseo que gane el mejor. Y, para mí, la mejor es la Real Sociedad, por supuesto".

Debe estar gozando de lo lindo con esta Real de Alguacil

"Claro. Se está trabajando muy bien en todas las parcelas. La Real Sociedad es un ejemplo para todos. En el Athletic también, pero en San Sebastián se están haciendo las cosas con mucha seriedad. La primera vez que yo llegué al club, estaba el padre de Jokin Aperribay de vicepresidente. Y el padre de Alkiza era el presidente. Jokin es un dignio sucesor de su padre. Se hacen las cosas con cabeza, sin precipitarse, sabiendo dónde estás".

Cuando se trabaja, acostumbran a salir cosas bien

"Con todos mis respetos…hay gente que trabaja muchas horas y no produce. En el fútbol y fuera de él. Tienes que tener inteligencia, también y tomar decisiones constantemente, sin dudar. Por eso creo que lo que se hace en la Real es un ejemplo para muchos clubes".

A ver si aún le van a convencer para que vuelva

"Allí fui muy feliz. Estuve 4 años allí, dos en Madrid y otros 4 en San Sebastían. Fueron 10 años muy intensos. Y me siento muy afortunado. He ganado Ligas, Copas.con muchos equipos. Pero como mis días en San Sebastián, no ha habido nada".

María José Hostalrich