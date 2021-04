Torreira: "Le dije a mi representante que no quería estar más en Europa, sino en Boca"

El volante uruguayo sufrió la muerte de su madre por el COVID-19, se mostró muy golpeado y expresó su deseo de ponerse la camiseta del Xeneize.

No es atípico que los jugadores expresen sus deseos de vestir alguna camiseta en particular en algún momento de sus carrears. Tampoco es tan extraño que lo hagan estando en Europa. Sin embargo, lo que hizo Lucas Torreira rompió todos los esquemas: no solo manifestó expresamente sus ganas de jugar en Boca, sino que, con tan solo 25 años y aún brillando en Europa, dejó más que en claro que quiere concretar su sueño lo antes posible.

El volante de la Selección uruguaya y el Atlético de Madrid sufrió la muerte de su madre por el COVID-19 y se encuentra en su país acompañando a su familia. "Le dije a mi representante apenas falleció mi mamá: 'Yo no quiero volver a Europa, quiero jugar en Boca'. Pero no es solo por la situación, ni el momento que estoy pasando, me tira el pueblo y estar con mi familia. Me fui muy joven. Poder ayudar, estar cerca de mi familia y de mi casa... Eso estando en Europa no pasa", contó el mediocampista.

Claro que la negociación no es tan simple. Torreira se encuentra a préstamo en el Atlético, pero su pase pertenece a Arsenal: "Todo depende de ellos, mi decisión no pasa por seguir ganando dinero. Ofertas no me faltan. Ojala los equipos se pongan de acuerdo y se de un año a prestamo, porque sé que para ellos puede ser mucha plata. Haría fuerza para ir. Mi papa llorando me dijo que era el momento".