Tony García: “En Pasaquina son unos mal agradecidos”

El defensor se lesionó hace dos meses y no recibió ayuda del equipo.

Tony García tuvo una fractura en el peroné hace dos meses, y en todo ese tiempo el jugador ha tenido que pagar la recuperación y operaciones por su propia cuenta, ya que la directiva del Pasaquina no le ayudó en nada.

“En este equipo de Pasaquina son unos mal agradecidos. Ni para una pastilla me han dado. Son unos inconscientes; cuando estuve en el equipo lo di todo y me dejaron tirado en el estadio en el día en que me lesioné. Con mis propios medios fui al doctor”, comentó un consternado García, en el estacionamiento de la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Tony comentó que ha gastado más de $500 en su recuperación: “Eso incluye colocación de yeso y medicamentos. Los gastos han sido grandes. Es una desgracia sufrir este tipo de lesiones en estos equipos. A los directivos les da igual”.