Toni Freixa: "No me parece razonable fichar a Neymar cuando ya tienes a Griezmann"

El ex directivo repasa la actualidad azulgrana en exclusiva para Goal y se muestra contrario al regreso del brasileño.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Toni Freixa ( , 1968) vive la actualidad azulgrana con intensidad. El abogado y ex directivo, primero con Joan Laporta y luego con Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, compareció en los comicios presidenciales de 2015 por su cuenta con el objetivo de presentar un proyecto "al servicio del Barcelona" y desde entonces ha rechazado realizar cualquier forma de oposición porque entiende que "hay que estar con el club". A pesar de que no sabe todavía si volverá a presentarse en las elecciones de 2021 no pierde de vista ninguno de los detalles que construyen la compleja realidad azulgrana y acepta el reto de repasarlos uno por uno en una entrevista en exclusiva a Goal .

Neymar, Coutinho, Griezmann, De Jong, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, Jordi Mestre, Pep Segura, Kluivert, Valverde, Messi e incluso Mirotic y Abrines en el baloncesto, de los muchos nombres que azotan el verano del Barcelona, ¿cuál es el que le llama más la atención?

"El que me ha generado mayor ilusión, sinceramente, es el de Nikola Mirotic. Creo que la sección de baloncesto necesitaba este impulso de ilusión, hoy es un equipo configurado para ganarlo todo. Me hace ilusión todo lo que tiene que ver con el Barcelona pero me ha sorprendido mucho la apuesta por un jugador como Mirotic, y también los que le acompañan".

En época de verano suele hablarse de mercado. ¿Se toma muy en serio lo que lee?

"Comprendo que los medios tienen que vender contenidos para que la gente esté pendiente de ellos y muchas de las noticias que leo las atribuyo a que la gente esté enganchada al contenido pero no tanto en que eso sea así. Hay cosas que se cuentan que pueden producirse pero que no siempre se dan".

De momento, el Atlético insiste en bloquear la operación Griezmann y reclama 80 millones más. ¿Tiene base jurídica su demanda?

"Es una noticia que se genera desde el Atlético con la voluntad de que se hable de ello. No tengo claro de que la demanda se haya producido en un juzgado de lo social, que es donde el Atlético tiene que dirigirse para demandar a Griezmann si es que se ha producido este incumplimiento, por llamarlo así, y eso así porque se deriva de un contrato de trabajo y por lo tanto tiene que gestionarse en un juzgado de lo social, algo que, según mi información, no ha sucedido".

¿Y si acaba apareciendo un acuerdo por escrito con fecha anterior al pasado 1 de julio, como asegura el Atlético que tiene?

"He escuchado al presidente del Barcelona asegurando que este documento no existe, así que no debería haber ningún problema. Y aunque existiera habría una discusión jurídica en cuanto al momento en el que se ha producido la rescisión del contrato del jugador con el Atlético y sucedió tras el 30 de junio, por lo que no existe debate. Al margen de que el Atlético quiera contentar a su gente o le haya podido sentar mal, lo cual es legítimo, que uno de sus jugadores se vaya a un rival. Pero en la cuestión de fondo no hay tema".

El nombre del verano es el de Neymar. ¿Apuesta usted por su regreso?

"En absoluto, rotundamente no. Por tantos motivos que quizá estaría hablando media hora. El principal es que Neymar lleva dos años siendo noticias por cosas ajenas a su calidad futbolística, que la tiene y es inmensa. Pero también ofrece unas dudas inmensas en cuanto a cuál podría ser su rendimiento si viniera. Luego también podemos hablar de cómo se fue, de que tiene un litigio abierto contra el Barcelona, la inversión que el Barcelona no puede acometer en las circunstancias actuales, tras incorporar a Griezmann, lo que supondría su llegada en el vestuario y el incremento de la escala salarial. Hay que plantearse si necesitamos a este jugador. Creo en proyectos deportivos que buscan las piezas que necesitan y que no se centran en jugadores que en si mismo son buenos. No puedo entender un proyecto en el que a Griezmann, Messi, Suárez, Coutinho y Dembélé se le añada Neymar. No me parece razonable".

El Barcelona no tiene dinero y el no quiere jugadores, solo efectivo. Y aun admitiendo que el jugador suele acabar donde quiere, ¿cómo se pueden acercar posturas tan contrapuestas?

"Es que creo que no hay tema. Creo que hay algún intermediario al que le interesa hacer la operación tras haberla hecho en dos ocasiones anteriores. Mover un jugador como Neymar, igual que hacerlo con Ibrahimovic, Pogba o De Ligt, es un gran negocio. La gente únicamente lo que ha costado un jugador pero no se plantean cuánto se ha pagado en comisiones. Si se fijara también en eso, si hubiera transparencia y lo contáramos, si se supiera quien cobra estas comisiones veríamos que muchas veces los fichajes no responden a un interés de club sino personal. Y el caso de Neymar es un caso claro".

Recientemente hemos escuchado al agente de Coutinho, Kia Joorabchian, criticando que el Barcelona le transmita que quiere que su representado siga mientras André Cury intenta incluirle en la operación Neymar.

"Siempre que hay una operación de esta clase es porque alguien ha logrado poner de acuerdo al club que vende, al que compra y al jugador y para que el acuerdo se produzca tienen que coincidir en todo, en el precio, el salario... Alguien se tiene que ocupar de eso y si es André Cury en este caso es que debe tener un verdadero interés para que suceda porque hará un gran negocio si se llega a hacer".

Neymar construyó un tridente formidable junto a Luis Suárez y Messi pero su llegada sacudió judicialmente al club. El Caso Neymar 1 se cerró con un pacto con el Barcelona como único responsable. ¿Jurídicamente un club puede ser responsable de nada sin tener en cuenta las personas que toman las decisiones?

"Sí. En este caso, de lo que se acusaba al club y a varias personas, entre ellas el anterior presidente y el actual, era de un delito fiscal en una investigación de la fiscalía algo atípica porque se acusó al club mucho antes de la liquidación del impuesto. En el Barcelona pasan cosas raras y difíciles de justificar, esta es una de ellas. Hubo una acusación y luego una conformidad, que se pactó con la abogacía del Estado y la fiscalía. Hubo un acuerdo que dejó fuera de las responsabilidades a estas dos personas. Si la pregunta es si es posible, lo es".

Este pacto confirma que los cuarenta millones de euros que ingresó Neymar padre eran "sueldo encubierto" lo cual desmontaba la acusación de DIS en el Caso Neymar 2 según entendió el club aunque más tarde el juez volvió a abrir diligencias al apreciar, según DIS, que el acuerdo había bloqueado el mercado e impedido que el jugador negociara con otros clubes. Según el CSD la entidad deportiva reincidente debería disolverse. ¿Teme por el desenlace del Caso Neymar 2 tras el pacto por el Caso Neymar 1?

"No porque si al final estos cuarenta millones son salario del jugador y en base a ese salario el Barcelona cometió un delito fiscal reteniendo estas cantidades luego no puede ser que hablemos de salario y de traspaso al mismo tiempo. O es una cosa o es la otra. Es verdad que DIS lo que plantea es un delito de corrupción entre particulares por haber condicionado el mercado pero está a la orden del día que los jugadores firmen compromisos de futuro con clubes según sus intereses y eso no altera para nada el compromiso que pudiera tener Neymar con DIS. Por otro lado, hoy en día DIS ya no podría dedicarse a eso porque la FIFA prohíbe expresamente tener derechos de jugadores sin ser un agente directo o un club. Se está defendiendo un derecho que es legítimo y los tribunales así se lo permiten pero estoy muy tranquilo ante lo que pueda suceder".

Aquel fichaje fue gestionado por el entonces presidente, Sandro Rosell, absuelto recientemente tras dos años en prisión preventiva y el embargo de bienes y cuentas. ¿Encuentra explicación jurídica a lo que ha pasado con el señor Rosell?

"Ninguna. Desde el primer momento dije que los hechos que reflejaban las resoluciones judiciales que denegaban su libertad no eran constitutivos de delito. Lo que Sandro Rosell hizo, si eso es lo que se juzga, no fue delito. Lo que llama la atención es que se le haya practicado una medida cautelar así durante tanto tiempo para al final acabar absolviéndole, como no podía ser de otro modo. Se le ha generado un enorme perjuicio, injustificable y sin precedentes, que deja muy mal a la judicatura española en este caso concreto y que debería tener consecuencias".

¿Cómo se encuentra, el ex presidente?

"He tenido alguna conversación con él y le he visto francamente bien. Otra cosa es que, seguro, dos años en prisión injustificada no son en balde y le debe afectar desde muchos puntos de vista, emocional, en su día a día... debe estar volviendo a la realidad tras estar aislado. Pero es fuerte y tiene capacidad para tirar adelante. Queda todo en una muy injustificable anécdota que seguro que tendrá consecuencias. Acabará siendo un detalle en su vida".

¿Piensa tomar medidas al respecto, pues?

"No tengo ni idea de lo que va a hacer. Desde luego, yo lo haría".

Fue un caso ajeno al Barcelona pero hay quien dice que no tanto. ¿A usted qué le parece?

"Entiendo que son hechos totalmente ajenos, son hechos que hacen referencia a la comercialización de los derechos audiovisuales en el fútbol brasileño. El Barcelona nunca tuvo influencia alguna ahí".

Sandro Rosell presentó su dimisión en 2014 y usted se desvinculó de la candidatura de Josep Maria Bartomeu para presentar la suya propia en 2015. ¿Cuánto se ha mantenido y cuánto se ha alejado Bartomeu del proyecto con el que los tres ganaron las elecciones en 2010?

"Josep Maria Bartomeu diría que ha seguido el proyecto que arrancó en julio de 2010 bastante fielmente. No veo cambios sustanciales entre el actual presidente y el anterior. Otra cosa son mis circunstancias personales y mi visión mientras formé parte de la junta directiva. Si planteé una candidatura en 2015 fue porque en algunos aspectos difiero de la forma de gestionar de la actual junta y de la precedente. Cuando era secretario de la junta ya verbalizaba muchas de las cuestiones con las que podía discrepar. Pero en la comparación entre Rosell y Bartomeu entiendo que son bastante equiparables".

Hubo dos volantazos recientes que llaman la atención. Primero, el cambio de patrocinador, de Airways a Rakuten y, después, la Asamblea tumbando la propuesta para el nuevo escudo. ¿Con Sandro Rosell hubiera sido distinto?

"El patrocinio que aprobamos en 2011 de Qatar Foundation en aquellos momentos fue el proyecto que gestionamos. Desconozco si hubiera habido continuidad o si se habría producido el cambio a Rakuten, sería jugar a la especulación. Qatar Airways cumplió un ciclo. Qatar, por cierto, es el mismo país al que Pep Guardiola da apoyo como anfitrión del Mundial, el mismo en el que Xavi Hernàndez ha jugado y donde entrena actualmente. Lo digo porque hay quien puede pensar que se trata de dos países distintos. Tras su ciclo vivimos el patrocinio de Rakuten, que es muy bueno para el club, y no hay que pensar que con la posible presencia de Rosell pudiera ser distinto. En cuanto al escudo es difícil de comprender, se gestionó mal y la gente no llegó a la Asamblea pensando que aquel escudo fuera suyo. No me gustó que la junta directiva retirara la votación al ver que las opiniones eran contrarias. Al final el efecto es el mismo, que no se aprueba, pero me hubiera gustado que se votara porque si llevas un punto a la Asamblea el respeto al socio implica que se vote".

¿Qué le parece que con un presupuesto de casi 1000 millones de euros el beneficio sea de 4,5?

"Tengo que analizar esta liquidación concreta pero esto es una tendencia. El Barcelona tiene un volumen de gasto tan elevado porque la masa salarial es muy alta. Claro que también tiene un volumen muy alto de ingresos porque tiene grandes jugadores, gana títulos y la marca genera mucho valor por los contratos de televisión, patrocinio y su comercialización. Sería aconsejable que la gestión permitiera más margen de beneficio para revertirlo en el proyecto deportivo porque el Barcelona no reparte dividendos entre socios pero llama la atención el récord de ingresos a la vez que hacen un récord de gastos. Sería aconsejable no invertir tanto en jugadores de fuera para aprovechar mucho más el talento de casa".

Hubo que vender a Cillessen para evitar pérdidas. ¿Entiende un modelo en el que haya que desprenderse de activos para cuadrar los balances?

"Vender jugadores es lo normal en la gestión de un club. Siempre se había criticado que el Barcelona vendiera tan mal. Ahora que se está ingresando por ventas, ahora que hemos encontrado un 'partner in crime', como es el que nos compra muchos jugadores que necesitan salida, es una buena noticia. Si el Barcelona cuadra su cuenta de explotación con ventas de jugadores es una buena noticia. Cillessen quería salir tras dos años sin jugar, es un portero de primerísimo nivel y el era una buena opción. El problema fue que el Valencia no podía hacer una operación distinta, de ahí la permuta de porteros pero el valor de Cillessen es de treinta y cinco millones, quedaban seis por amortizar y, por lo tanto, el beneficio para el Barcelona es de veintinueve millones. No creo que sea una operación criticable. Sí lo sería fichar jugadores con la intención de venderles al año siguiente con la voluntad de realizar una operación, este no es el modelo Barça. Este implica fichar jugadores de calidad para lograr títulos el mayor tiempo posible y que cuando acabe su período se le pueda dar una salida y, si se puede, lograr ingresos. Generar ingresos por ventas no es malo pero lo aconsejable es que el jugador en cuestión haya tenido un buen rendimiento".

¿Cómo puede seguir compitiendo al más alto nivel el Barcelona en un fútbol donde intervienen clubes estado?

"El problema no es tanto la situación que vive el Barcelona sino la curiosa incapacidad de las instituciones para controlar las normas del Fair Play Financiero. Si hay un verano en el que un club se gasta cuatrocientos millones de euros en dos jugadores, Neymar y Mbappé, no se entiende. ¿Cuál era el presupuesto del PSG? Nadie controla esto. Me refiero al PSG pero puedo referirme a otros clubes como el , que también ha gastado mucho en fichajes durante los últimos años. Sería aconsejable que los clubes y las instituciones aplicaran las normas, que no solo se le aplique la normativa en cuanto a menores al Barcelona, que también, que apliquen las normas del Fair Play Financiero. Si se hiciera el Barcelona no iría tan apurado a la hora de realizar según qué operaciones".

¿Hay dinero para pagar el Espai Barça, ofrecerle otra renovación a Messi y fichar a Neymar?

"Para todo no hay dinero. Por eso he dicho que Neymar no debería venir. Con el Espai Barça estoy algo decepcionado como socio por haber ido a votar hace cinco años un proyecto que debería haber empezado hace tres y que no ha arrancado, más allá del nuevo Miniestadi, que es una gran noticia. Pero lejana a la remodelación de todas las instalaciones, esto no ha empezado. Comprendo que para una obra como esta es necesario mucho dinero y se está buscando financiación y patrocinadores. Espero que encuentren la solución pronto porque el Barcelona necesita instalaciones de primerísimo nivel".

Donde no para el movimiento es en los despachos. Hace dos años destituyeron a Robert Fernàndez pero Pep Segura apenas ha durado dos temporadas. Jordi Mestre dimitió en el área deportiva hace un mes. ¿Cree que esta circunstancia pueda afectar a la planificación deportiva?

"No afecta en absoluto porque es una dinámica habitual, lo de este verano. También se ha nombrado a Patrick Kluivert como responsable de la Masia. Cada año hay cambios en la estructura deportiva y el equipo sigue ganando, así que parece que no afecta. Otra cosa es que estos cambios continuados son un síntoma de que no se tiene claro hacia dónde se va. Cada año cambiamos algo para ver si acertamos, me gustaría que los proyectos estuvieran definidos y los liderazgos fueran indiscutibles, me gustaría tener referentes que supieran llevar la nave de una forma indiscutible".

Como advierte, también hay cambios en la Masia. ¿Kluivert es la persona adecuada para gestionar el fútbol formativo?

"Fue un jugador admiradísimo mientras fue nuestro, ha tenido experiencias como técnico y como responsable deportivo en el PSG. Tiene una trayectoria distinta con respecto al cargo que va a ocupar pero está claro que es un hombre de fútbol, conoce bien la casa y tiene un hijo en la Masia. Tiene que saber qué es lo que queremos, espero que la junta se lo haya transmitido y sepa cumplir esta misión porque la Masia es nuestra joya, es lo que nos distingue del resto de clubes y es en lo que nos tenemos que basar para construir un equipo campeón. Siempre que el Barcelona lo ha hecho ha sido campeón. No haremos un equipo campeón solo en base a fichajes, los jugadores clave del primer equipo siguen siendo los de casa, bien complementados con otros de fuera. Espero que Kluivert sepa trabajar para seguir logrando esto".

El club ha amarrado la continuidad de Ilaix Moriba y de Ansu Fati pero se le ha escapado Xavi Simons y ha dejado pasar la oportunidad de recuperar a Takefusa Kubo. Aun admitiendo que hay promesas que apuntan más alto que otras, ¿cómo puede combatir el Barcelona los cantos de sirena en forma de miles de euros que llegan desde otros clubes?

"Me parece increíble que un jugador menor de edad y en fase de formación sea noticia. Es un síntoma de que el fútbol, en cierta medida, está enfermo. Un jugador de dieciséis años nunca puede ser noticia. Personalmente suprimiría las retransmisiones de partidos de categorías inferiores, desde luego no comprendo cómo se puede entrevistar tras un partido a un niño de doce años. Creo que todo esto está muy alejado de lo que debe ser el fútbol, tenemos que recuperar los aspectos sociales que el fútbol le da a la sociedad en forma de valores. No me gusta ver a un niño celebrando el gol de determinada manera porque lo ha visto por la televisión en sus ídolos. Formativa y educativamente hay mucho que mejorar así que la salida de un jugador juvenil de primer año no quiero ni comentarla".

¿Debería haber hecho más el Barcelona para retener a Kubo?

"Kubo ya es profesional e internacional con , tiene una calidad impresionante y me llama mucho la atención. Me hubiera gustado que hubiera regresado al Barcelona pero si no lo ha hecho debo respetar el criterio de los responsables del club, que habrán apreciado que la operación no era del todo buena por otros motivos. En lo futbolístico es un jugador que me parece muy interesante. De todas formas hay que tener paciencia, el proceso no termina hasta que la formación es plena e incluso Aleñá no la ha acabado todavía, hay que ir con cuidado con ensalzar jugadores antes de tiempo".

¿Qué espera del nuevo Barcelona?

"Lo mismo de siempre, lo que nos da cada año. Fue Johan Cruyff el que dijo que el Barcelona tiene que llegar a final de temporada con posibilidades de ganarlo todo y luego ganas o no en función de algunos detalles. En los últimos doce o catorce años el Barcelona lo ha cumplido a rajatabla. El año pasado se ganó la Liga a pesar de la decepción en la pero lo exigible es mantener la trayectoria de seguir aspirando a todo. Ojalá se pueda lograr otro triplete".

No quisiera acabar sin recordar que dentro de dos años habrá elecciones. ¿Volverá a presentarse?

"Sinceramente no lo tengo pensado. Soy un culé muy activo desde hace diecinueve años, he estado participando en campañas electorales desde el año 2000 y he estado dentro durante siete años. Seguramente haré algo pero no tengo decidido cómo voy a participar, con una candidatura o como parte de alguna otra. Sí tengo claro que tengo muchas ideas y ya las presenté en el proyecto de 2015. Eso es lo que creo que el Barcelona necesita. Lo que no haré seguro es campaña electoral entre unas elecciones y otras. Entre 2015 y 2021 lo que hay que hacer es respetar el mandato de los socios, apoyar a la junta directiva y al club para tratar de sumar en la medida que se pueda, eso no implica no poder tener ideas distintas, y en modo alguno postularse o hacer campaña. Creo que eso, como decía aquel, no toca".