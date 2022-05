Tombas: "Grau se vio en la necesidad de firmar los contratos porque venían amparados por el presidente"

La presunta difamación en las redes sociales -el caso conocido como 'Barçagate'- llevada a cabo por las empresas del grupo Nicestream tiene una importancia relativa para el ex vicepresidente económico del Barcelona. Quién fue el hombre clave en la gestión monetaria, Enric Tombas, dejó claro ante la jueza Alejandra Gil que el auténtico escándalo estuvo en la contratación irregular de dicho conglomerado empresarial, en la que se saltaron los protocolos internos que se diseñaron y establecieron tras su entrada en la junta directiva del club, en 2015. La Cadena SER explicó en febrero de 2020 que el Barça tenía contratadas a varias empresas del grupo Nicestream que se dedicaban a difamar a través de las redes sociales a exdirectivos del club, a exjugadores como Xavi Hernández o Carles Puyol, exentrenadores como Pep Guardiola, candidatos a la presidencia, empresarios, periodistas, políticos e incluso a algún jugador de la plantilla como Gerard Piqué. Los responsables del club fraccionaron el contrato, superior a 1 millón de euros anuales, en contratos inferiores a 200.000 euros, un hecho que evitó todos los controles internos.

El mismo Tombas lo dejó claro en su declaración como testigo en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona: "Los temas protagonistas eran por qué se habían firmado estos contratos sin las autorizaciones pertinentes, por qué la junta no era conocedora y por qué la Compliance Officer no era conocedora. Así como los periodistas acentuaban mucho que se habían seguido en las redes a deportistas o entrenadores, en el seno de estos foros del club el acento se puso sobre todo en el por qué se había contratado a esta gente sin que nadie lo supiera y por qué se habían inclumplido los procedimientos que teníamos establecidos". El ex vicepresidente, que dimitió a raíz del escándalo, explicó a la jueza que dentro del club "se podía ser sancionado" si se vulneraban los controles y que el CEO de la entidad, Óscar Grau, le reconoció haber firmado dichos contratos a petición de Josep Maria Bartomeu y de su mano derecha, Jaume Masferrer, ambos investigados:

-"¿Óscar Grau le dijo que todo lo había hecho Masferrer con el consentimiento de Bartomeu?

-Me lo dijo en su despacho. Fue un viernes, el día que tuvimos un encuentro en Aspic toda la directiva. Esa mañana estuve con el señor Grau para pedirle explicaciones. Y sus explicaciones son las que acaba de decir usted.

-¿Le explicó algo más de por qué lo habían hecho?

-No. Me dijo que se había visto en la necesidad de firmar y autorizar la formalización de esos contratos viniendo amparado por el presidente y por Masferrer.

-¿Masferrer negó el vínculo entre las empresas?

-Tuvimos una reunión ese miércoles en mi despacho, en la que al inicio el señor Masferrer argumentaba que no eran un grupo. Estuvo un rato, a lo mejor 20 minutos, intentando hacernos creer a los presentes, que desconocíamos el tema, que no era un grupo económico.

-¿Lo acabó reconociendo?

-Lo acabó reconociendo cuando el sr Grau y el sr Bartomeu dijeron que esto sí era un grupo económico".

Para Tombas fue muy importante esta aclaración. Según explicó el ex vicepresidente económico, los controles internos eran claros e ineludibles. Cualquier contratación que superase los 15.000 euros debía pasar por una fase; si superaban los 200.000, por otra fase en la que varios directivos debían aprobar el gasto; y si superaba el millón de euros, debía pasar directamente por aprobación de la junta directiva. Y si las empresas estaban relacionadas entre ellas, debían contar como un único proveedor y, por lo tanto, sumarse todas las cantidades. Los contratos con las empresas del grupo Nicestream eran individualmente inferiores -por poco- a 200.000, pero sumados, fueron altamente superiores. Incluso rebasaron el millón de euros en el primer año del servicio. Nunca pasaron por ninguno de esos controles.

Fue algo que también llamó la atención de Jordi Calsamiglia, inicialmente secretario de la junta directiva y posteriormente vocal y miembro del Comité de Compliance. Calsamiglia, que dimitió el mismo día que Tombas y otros cuatro directivos, también se sentó ante la jueza como testigo para poner de relieve la necesidad de iniciar una investigación interna en el departamento de Compliance, algo que sucedió y que no gustó a Bartomeu, que acabó despidiendo a la responsable de dicha área, Noelia Romero: "Lo que nos llamó la atención a todos es que hubieran cinco contratos por justo menos de los 200.000 y que fueran sobre mismos contenidos. Llamaba la atención que era una forma de contratación bastante atípica. Entendía que podía ser objeto de investigación en Compliance para ver si se habían incumplido los procesos internos que se habían establecido". Calsamiglia valoró positivamente el trabajo de Romero, aunque reconoció discrepar en sus conclusiones jurídicas: "No estoy de acuerdo en que califique porque no es abogada. Exponía una serie de irregularidades y la calificación jurídica no le correspondía a ella".

Bartomeu no quiso ser investigado

Tras la explosión del caso en la prensa, la junta directiva del Barcelona tuvo varias reuniones de urgencia. En una de ellas se exigió la contratación de una auditoria forensic externa que llevó a cabo Price Waterhouse Coopers (PwC) para dilucidar qué había sucedido y quiénes eran los responsables. En esa auditoría, PwC analizó varios dispositivos de personas del Barça relacionadas con la contratación y ejecución del servicio, pero no acabó analizando nada del presidente. Así lo contó Enric Tombas ante la jueza: "El único que no se analiza es el de Bartomeu. Nosotros queríamos que se analizara también el de Bartomeu. Si no recuerdo mal, en ese cruce de mails que tenemos Bartomeu, Grau y yo donde pido que el alcance sea más amplio, finalmente Bartomeu accede a que se complemente el alcance original, pero excluye su dispositivo. Añade el de Grau, el de Ponti y alguno más y excluye el suyo". PwC entregó su informe sin poder redactar ninguna conclusión sobre el presidente.