Todos los regalos del Barcelona que hacen montar en cólera a Koeman

Ante el Cádiz, dos nuevos errores de la zaga condenaron a los azulgrana, que se dejaron tres puntos y cada vez están más lejos del primer puesto.

"Es difícil de explicar algunos goles encajados. Encajamos goles que no he encajado en otros equipos que he entrenado". Asi se despachó Ronald Koeman tras la que es la cuarta derrota del en Liga en 10 partidos, y que le hace estar ahora mismo a 12 puntos del , líder de la competición.

6 errores que han costado 13 puntos

Semana tras semana, los errores se suceden en la defensa del FC Barcelona. Bien por unas cosas o bien por otras, al equipo le falta contundencia atrás y está teniendo errores impropios de jugadores del nivel que se supone a los que visten la elástica blaugrana. Con los dos de ayer, ya son seis los goles completamente evitables hasta la fecha, y que han supuesto la sangría de 13 puntos perdidos en este primer cuarto de temporada.

De Jong, triste protagonista en los dos primeros fallos de la temporada

Frenkie De Jong es el primer señalado, no porque sea el más culpable, sino porque los dos primeros errores son suyos. Ante el se dejó ganar la posición en un centro lateral y su tibio despeje al centro del área lo enganchó otro De Jong, Luuk en este caso, para poner el 0-1 en el luminoso. Posteriormente, Coutinho nivelaría el choque, que terminaría con 1-1 en el marcador.

El artículo sigue a continuación

En la jornada siguiente, el Barcelona visitó el Coliseum Alfonso Pérez y se marchó de con una derrota por 1-0 debido a un penalti de Frenkie De Jong. El holandés midió mal y derribó a Djene dentro del área en una jugada totalmente evitable y que carecía de peligro. Jaime Mata fue el encargado de transformar la pena máxima que haría al Barça cosechar la primera derrota de la temporada.

Error impropio de Piqué y Neto en Mendizorroza

Seguramente el error más grotesco de todos los vistos hasta ahora se produjo en la visita a Vitoria. Allí, una cesión forzada de Piqué a Neto se convirtió en el gol tonto de la jornada en Europa. El central le dio la pelota al portero, seguramente no en las mejores condiciones, Neto se entretuvo y Luis Rioja le arrebató el esférico para marcar a puerta vacía. El Barcelona consiguió empatar en la segunda mitad, pero ya eran otros dos puntos que le volaban al equipo de Koeman.

La salida a destiempo de Ter Stegen en el Metropolitano

Uno de los partidos clave hasta la fecha para el FC Barcelona fue el disputado en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Allí, los de Koeman también cayeron por un error grosero, esta vez de Marc André Ter Stegen. En un balón en largo de los de Simeone, el cancerbero alemán decidió salir de su portería casi hasta el centro del campo, pero no contaba con la velocidad de Ferreira Carrasco, que llegó antes al esférico, le tiró un caño al portero y marcó desde 25 metros a portería vacía.

Dos errores más en la debacle de

La última derrota, la que ha hecho explotar a Koeman, se produjo ayer en Cádiz, y nuevamente con dos errores totalmente evitables. El 1-0 llegó tras un descuido primero de la defensa, que dejó a Fali peinar la pelota, posteriormente Mingueza estuvo mal en el despeje, desviando hacia su propia portería, para que Álvaro Giménez batiese a Ter Stegen. Más grave fue el segundo, en un saque de banda de Jordi Alba que Lenglet no pudo controlar, la pelota le cayó a ter Stegen que intentó despejar, con la mala suerte de que el rebote en Negredo favoreció al delantero, que solo tuvo que marcar a puerta vacía tras deshacerse de De Jong.