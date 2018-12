Todo sobre Thiago, Mateo y Ciro: cuántos años tienen, qué les gusta y cómo acompañan los hijos de Messi

Los hijos de la estrella del Barça y Antonella Rocuzzo sólo aparecen en algún partido, pero acercamos algunos detalles sobre cómo es su vida.

Lionel Messi suele hablar en la cancha y es muy discreto en su vida privada. Cuando no juega en el Barcelona o con la Selección argentina, el delantero pasa el tiempo junto a su esposa Antonela Rocuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y el pequeño Ciro.

Cuando es así, muchos se preguntan... ¿cómo es la vida de los hijos de Messi?

Unos meses atrás, en una entrevista con TyC Sports, Messi había contado por primera vez detalles de cómo son: "Mateo es terrible, un personaje. Son muy diferentes. Thiago es un fenómeno, más bueno y el otro es todo lo contrario, un hijo de puta. Es lindo ver lo diferente que son el uno con el otro". Y ahora, en diálogo con Marca, el Diez reveló que están en la búsqueda del cuarto. O, mejor dicho, de la cuarta: "Ciro recién está comenzando a ponerse de pie. A Antonela y a mí nos gustaría tener una nena. Veremos más adelante, todavía es pronto".

¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN?

Thiago Messi nació el 2 de noviembre de 2012 y tiene seis años, Mateo tiene tres (es del 11 de septiembre de 2015), mientras que el más chico del clan, Ciro, nacó el 10 de febrero de 2018. La familia viven cerca de Barcelona en la localidad de Castelldefels junto a su padre y a su madre Antonella Rocuzzo.

El 15 de octubre de 2017, Messi anunció con un mensaje en las redes sociales que esperaban a su tercer hijo con Antonella Roccuzzo y el nacimiento estaba previsto para 2018. Finalmente, el 10 de febrero llegó Ciro para coronar el mejor hat-trick de la vida de Leo.

¿CÓMO JUEGAN AL FÚTBOL?

A Mateo aún le falta un poco para poder jugar al fútbol, pero Thiago ya ha empezado a hacerlo y acude a la escuela del Barcelona con Benja, el hijo de Luis Suárez. A diferencia de su papá, es derecho y si bien en un principio, según contó el propio Leo, no le gustaba demasiado la pelota, con el tiempo se empezó a enamorar: "A los dos les gusta mucho el fútbol. Thiago entiende más porque ya es mayor. Comenta cosas del partido, del juego, de todo lo que va viendo y sucede. Está metido en el partido. Ya recibí un par de críticas de su parte, ja. Le gusta, pregunta, se informa y cuando no hay tan buenos resultados, alguna cosa me dice".

En ese sentido, un tiempo atrás había contado, en diálogo con Radio Catalunya: "Después de una derrota dura sabe que no se puede hablar del tema y capaz se le escapa, y dice: 'Uy, no tenía que hablar'. Él sabe que sufrimos mucho". Sin embargo, en la entrevista con Marca publicada a fin de 2018 contó que esa situación cambió: "Ahora ya no es tan así. Siempre cuesta digerir las derrotas y los malos resultados, pero Thiago me obliga a comentar lo sucedido en el partido y explicar por qué no se ganó. Ahora lo hablamos mucho más".

¿CÓMO LOS CUIDA MESSI?

Cuando Thiago nació, Messi utilizó su cuenta en Facebook para dejar unas palabras muy emotivas sobre lo que suponía ser padre: "¡Hoy soy el hombre más feliz del mundo, mi hijo nació y gracias a Dios por este regalo!". En ese sentido, el Diez contó cómo cambió su vida desde la llegada de sus hijos: "Una vez que tuve mis hijos, la prioridad siempre fue la familia. Es lo más importante, lo verdaderamente importante. Obviamente amo el fútbol, me encanta y vivo para él, pero la familia está por encima de todo".

A pesar de la agitada vida de futbolista, Messi y su pareja Antonella Rocuzzo comparten en redes sociales imágenes sobre su vida con sus hijos en casa y de viaje y el jugador confesó que le gustaba ver dibujos animados con Thiago.

Además, Thiago y Mateo también suelen acudir a los partidos del Barcelona junto a su madre e incluso suelen pisar el césped antes de los partidos para hacerse fotos con su padre. El primogénito ya juega en el Barcelona junto a Benja Suárez y Milan Piqué, de hecho, con el hijo de Suárez están muy unidos, ya que hacen mucha vida juntos al ser vecinos.

Antonella Rocuzzo es la madre de los tres hijos de Messi. La pareja contrajo matrimonio el 30 de junio de 2017 en Rosario después de más de nueve años de relación. La relación se hizo oficial en 2008, aunque ambos se conocen desde que tenían 10 años cuando el futbolista aún vivía en Rosario y no había comenzado su ascenso meteórico en el Barcelona. Tras cuatro años juntos nació Thiago y 3 después nació Mateo. En 2018 llegó Ciro.