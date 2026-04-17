Todo sale mal en el KKD: el derbi de Brabante se suspende por disturbios fuera del estadio

El partido entre TOP Oss y FC Den Bosch se suspendió el viernes tras 71 minutos por lanzamiento de fuegos artificiales al campo por parte de aficionados de Den Bosch.

El Den Bosch se adelantó rápido: Kevin Monzialo marcó de penalti y Stan Maas amplió la ventaja justo después del descanso.

En la segunda parte, Oss reaccionó: Mauresmo Hinoke y Mart Remans igualaron en 15 minutos (2-2).

Minutos después se lanzaron fuegos artificiales azules desde fuera del estadio, por lo que el árbitro suspendió el partido y retiró a los jugadores.

Las imágenes muestran a los seguidores de Oss acercándose a la valla desde la que se lanzaron los artefactos, aparentemente en busca de explicaciones.



