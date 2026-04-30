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Meriah Demiral Al-Nassr Al-AhliSPL
Sam Vreeswijk

Traducido por

Todo sale mal en el Al-Nassr - Al-Ahli: Kingsley Coman comete una entrada brutal y es agredido por Merih Demiral

Al Nasr FC vs Al Ahli
Al Nasr FC
Al Ahli
1ª División
C. Ronaldo
M. Demiral
K. Coman

El miércoles, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo venció 2-0 al Al-Ahli y dio un paso clave hacia el título de la Liga Profesional Saudí. Al terminar el partido, el campo se convirtió en un caos.

El Al-Ahli, tercero, debía ganar para mantener opciones de título, pero no lo logró.

Sin embargo, no lo consiguió. Gracias a los goles de Ronaldo y Kingsley Coman, el Al-Nassr se impuso por 2-0 y se mantiene en la lucha por el título.

En los últimos segundos, Coman derribó por detrás a Demiral cerca del círculo central; el francés recibió solo amarilla.

Al terminar el partido, varios jugadores se enzarzaron y Demiral tuvo que ser retenido para no lanzarse sobre Coman.

1ª División
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AHL
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ALA

Instantes después, el defensa turco provocó aún más a jugadores y aficionados del Al-Nassr mostrando su medalla de la Liga de Campeones de la AFC y luego tuiteó: «Por primera vez hay una medalla de la Liga de Campeones en su estadio».

Mientras tanto, Ronaldo conversó con un aficionado del Al-Ahli ante la cámara de Thmanyah y recordó: «Cinco Ligas de Campeones. ¡Tengo cinco!».

Poco después, Demiral habló con la prensa. «Sus amigos ganaron el Mundial y se retiraron. Él, en cambio, presume aquí en Oriente Medio con sus cinco Champions. Ni siquiera gana algo con el Al-Nassr y amenaza con irse si no le hacen campeón. Es decepcionante que su carrera termine así», afirmó el defensa.

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