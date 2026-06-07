Todo Brasil está en vilo: un defensa rompe a llorar y teme que su sueño mundialista se esfume

Brasil venció 2-1 a Egipto el sábado, pero la alegría se empañó pronto. A los 17 minutos, el técnico Carlo Ancelotti perdió a un defensa lesionado y ya busca reemplazos.

A los siete minutos, Bruno Guimarães aprovechó un error en la salida de Egipto, recogió el balón y marcó el 1-0.

Egipto respondió rápido: un pase atrás demasiado corto de Marquinhos dejó a Mostafa Ziko solo ante Allison Becker, quien definió por bajo: 1-1.

A los 16’, Wesley Franca se echó al suelo agarrándose la ingle. El jugador de la AS Roma ya se había estirado al máximo minutos antes para controlar un balón y centrar, y desde entonces no se encontraba bien. Poco después, el lateral derecho dejó su lugar a Danilo.

Las imágenes lo muestran abatido en el banquillo; se tapa el rostro con una toalla y llora. Con el Mundial cerca, el defensa teme lo peor.

«Es una pena perder a Wesley. Ahora debemos esperar los resultados de las pruebas, pero contamos con buenos jugadores para sustituirlo», declaró Ancelotti tras el partido. Paulo Henrique, del CR Vasco da Gama, y Vitinho, del Botafogo FR, suenan como posibles sustitutos.

En el descanso Ancelotti hizo ocho cambios; entre ellos entró Endrick, que en el 53’ marcó el 2-1 final tras un pase de Raphinha.