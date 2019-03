Tobías: "Cada día mejoramos nuestro modelo de juego"

Primera División de Honduras: El lateral izquierdo de Real España destaca el presente que vive su equipo en la previa al duelo en casa de Platense.

Real España intentará mantener su condición de tercero en la tabla de posiciones y seguir en su persecución al líder Marathón, en su visita de riesgo de este domingo frente a Platense. En este sentido, Danilo Tobías, comenzó a palpitar el duelo y también se abrió a hablar de otras cuestiones.

"Lo vamos a afrontar con mucha responsabilidad. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, venimos en un proceso de cada día, cada partido y cada entrenamiento en el que aportamos y mejoramos nuestro modelo de juego. A eso apostamos el domingo", manifestó el lateral izquierdo en declaraciones que recoge el sitio diez.hn.

A la hora de hablar en el plano personal y la función de lateral izquierdo que le asignó Carlos Restrepo, el nacido en Tocoa hace 26 años comentó: "Son disposiciones técnicas. El profe tiene tres o más laterales izquierdos, él toma las decisiones y a nosotros sólo nos toca acatarlas porque él es nuestro jefe y lo que él dice, se hace".

También Tobías hizo referencia a la contundente eliminación de Marathón en la Concachampions, justamente el equipo que mejor luce en el fútbol hondureño. "Creo que su presentación no es aceptable. Creo que nuestro nivel no está tan lejos (de México), tan disparejo como se puede ver. A nivel estructural e institucional estamos muy lejos pero a nivel futbolístico las diferencias no están tan marcadas".