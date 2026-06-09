Timber habla por primera vez sobre su ausencia en el Mundial con la selección holandesa

Jurriën Timber se pronuncia por primera vez sobre su baja definitiva para el Mundial. El defensa del Arsenal descartó el lunes su participación debido a molestias físicas persistentes. Lutsharel Geertruida lo reemplazará.

«Estoy muy decepcionado por perderme el Mundial. Siempre soñé con representar a mi país en la mayor escenario y me cuesta aceptar que una lesión me haya privado de esa oportunidad», escribió en Instagram.

“Aunque no era el camino que esperaba, confío en que Dios tiene un plan mayor. Les deseo lo mejor, chicos; ¡hagan que el país se sienta orgulloso!”, les dice el defensa de la selección holandesa, que se retira, a sus compañeros, quienes el domingo se enfrentarán a Japón en el primer partido de la fase de grupos.

Timber arrastraba una lesión en la ingle, pero se unió a la concentración de la selección holandesa en Nueva York, donde el cuerpo técnico valoró su recuperación.

Finalmente, la KNVB determinó que «no se ha recuperado lo suficiente de su lesión en la ingle como para participar en el Mundial de forma médicamente responsable».

Con la selección holandesa suma 23 partidos y ya se perdió la Euro 2024 por lesión, aunque fue pieza clave en el Mundial 2022, donde Países Bajos cayó en cuartos.