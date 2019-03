Tim Sparv, a Goal: "La ética de trabajo de Tadic es la mejor que vi"

El serbio del Ajax brilló en el Bernabéu para eliminar al Real Madrid en Europa, algo que no sorprende a su ex compañero de equipo en el Groningen.

La actuación de Dusan Tadic contra el Real Madrid en la gran victoria del Ajax por 4-1 en la Liga de Campeones pudo haber sorprendido a muchos. Pero no a su ex compañero de equipo en el Groningen e internacional finlandés, Tim Sparv.

TADIC, DE ADMIRAR A ZIDANE A ELIMINAR AL MADRID

Tadic marcó un golazo y dio dos excelentes asistencias en una de las mayores exhibiciones que se le recuerde para dejar eliminado al vigente tricampeón de la Champions League el pasado martes, en el Santiago Bernabéu. Fue una actuación histórica para el atacante serbio, pero Sparv siempre supo que él tenía todo ese talento.

El mediocampista del Midtylland, de 32 años, habló para Goal y resaltó la capacidad técnica de Tadic. "Rara vez me impresiona la ética de trabajo de un colega, pero Dusan ha estado al nivel más alto en ese sentido que cualquier otro jugador que haya visto en mi carrera", dijo Sparv a Goal y SPOX.

"En Groningen, había un pequeño gimnasio al lado del vestuario y todavía puedo recordar cómo trabajaba Dusan individualmente antes y después de cada entrenamiento. No lo hacía por pedido del club, sino por su propia iniciativa".

"De espaldas a la portería, Dusan es uno de los mejores jugadores que he visto. No importa si tiene uno o dos rivales detrás de él, siempre puedes darle el balón que nunca lo pierde".

Sparv recuerda a Tadic con cariño de su tiempo juntos en los Países Bajos y no puede explicar por qué su ex compañero de equipo no ha dado el gran salto todavía. "Había un restaurante macedonio en la ciudad de Groningen donde Dusan solía ir con Tim Matavz, y ocasionalmente yo también iba con ellos. Durante esas horas llegué a conocerlo como una persona muy sociable, con los pies en la tierra, y siempre positivo. No sé por qué no dio el paso final para convertirse en una superestrella. Jugó un papel clave en cada uno de sus clubes y siempre estuvo involucrado en muchos goles", añade.

Tadic debe cambiar el chip ahora para el próximo partido de la Eredivisie, donde el Ajax se enfrentará a Fortuna Sittard el domingo. El club de Amsterdam se encuentra en el segundo lugar de la clasificación, cinco puntos detrás del líder, el PSV, aunque con un partido menos.

Los gigantes holandeses descubrirán a su rival en los cuartos de final de la Liga de Campeones cuando se realice el sorteo el próximo viernes 15 de marzo.