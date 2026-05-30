Tijjani Reijnders revela la verdadera razón de la salida de Pep Guardiola del Manchester City: «Nos dijo…»

Tijjani Reijnders, en una entrevista con De Telegraaf, espera con ganas el próximo Mundial y cree que la selección holandesa puede llegar lejos el verano que viene.

«Hay muchos países de primer nivel, pero somos difíciles de batir y nadie nos subestima. Eso es bueno. Que hayamos empatado dos veces con España en la Liga de Naciones dice mucho», afirma el internacional con 30 partidos.

Aunque ha jugado poco en el Manchester City, cree que eso no le perjudica: «No necesito mucho ritmo para rendir; siempre doy todo. He sido titular en la mitad de los partidos de la Premier y he jugado el 50 % de los minutos».

Aunque también ha empezado en el banquillo con frecuencia, Reijnders solo tiene elogios para Pep Guardiola. «Es un entrenador muy intenso y un genio del fútbol», afirma con una sonrisa. «En cierto modo, es una pena que solo haya podido vivir una temporada con él. Pero es su decisión».

Reijnders entiende por qué Guardiola se retira: «Ya no tiene la energía para decepcionar a los chicos que no entran en la convocatoria o no juegan, nos dijo. Después de diez años, basta. Y lo comprendo. Cuando digo “entrenador intenso” lo digo en sentido muy positivo: intenta sacar el máximo de un grupo de jugadores».

Además, mantiene una excelente relación con el seleccionador Ronald Koeman: «Hablo por mí, pero el seleccionador y yo tenemos muy buena relación. Creo que él también lo ve así».

«Koeman es un técnico especial para mí, ya que me debutó con la selección holandesa y siempre he sentido su confianza y la de todo el cuerpo técnico», concluye Reijnders.