Tijjani Reijnders responde de forma muy enigmática a las imágenes virales en las que aparece como protagonista

En Inglaterra circulan imágenes en las que se ve a Pep Guardiola corriendo para abrazar a Tijjani Reijnders tras el gol de la victoria de Nico González en la semifinal de la FA Cup. El holandés ya había sido sustituido.

El Southampton parecía ganar el sábado al ponerse adelante a los 80 minutos, pero los Citizens remontaron con tantos de Jérémy Doku y González en el final.

Reijnders fue titular, pero a los 86 minutos lo reemplazó Bernardo Silva.

Un minuto después, González marcó de disparo lejano y Guardiola, desde la banda, corrió a abrazar a Reijnders en el banquillo.

Tras el partido, Sky Sports le preguntó por esas imágenes. «Se acercó a mí enseguida. ¿Qué me dijo? Eso es algo entre nosotros».

Llegó el verano pasado del AC Milan por cincuenta millones de euros y, tras un prometedor inicio, ha ido perdiendo protagonismo hasta convertirse en suplente.