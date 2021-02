Tiger Woods, accidentado: el mensaje de Gareth Bale

AVANCE

Gareth Bale, futbolista galés del Tottenham, ha publicado este martes un mensaje de ánimo para Tiger Woods, después de que el legendario golfista estadounidense sufriera un importante accidente de tránsito con su automóvil. "Enviando mis pensamientos y oraciones a @TigerWoods. Ponte bien pronto campeón", escribió el ex del Real Madrid en su cuenta de Twitter.

Sending my thoughts and prayers to @TigerWoods. Get well soon champ 🙏🏼