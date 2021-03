¿Tienes habilidades? - Únete al freestyler Sitz en el #YouAreTokyoChallenge

La sensación japonesa de TikTok se une a New Balance y al F.C Tokyo para un nuevo desafío.

El F.C Tokyo se ha asociado con New Balance para lanzar la campaña 'You Are Tokyo', que celebra junto a los aficionados al fútbol japonés en la capital.

La campaña marca el lanzamiento de las nuevas equipaciones de local y de visitante del club para 2021 y ha descubierto apasionados seguidores en toda la capital.

Y Sitz, nacido en Tokio y sensación del freestyle, se ha unido a la campaña con un desafío especial.

Varios 'influencers' están asumiendo el desafío lanzado por Sitz, incluidos Yu-ri (@yuri_kamalio), Majiri (@majiri08086), Paige Almendariz (@paigealmendariz) y TekkErgs (@ ergys_jt7).

Todo lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones del video, que anima a los usuarios a capturar el magnífico telón de fondo del Estadio Ajinomoto y recrear su magia, agregando tu propio toque creativo y usando #NeverNormalFCT.

¡Dirígeta a TikTok y súmate ahora!

Las equipaciones New Balance de local y visitante del F.C. Tokyo para 2021 ya están disponibles