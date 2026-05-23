Thomas Tuchel, sincero sobre una decisión llamativa en la convocatoria para el Mundial: «Simplemente no era lo suficientemente bueno»

Thomas Tuchel explicó en rueda de prensa por qué no convocó a Cole Palmer para el Mundial: «no era lo suficientemente decisivo» y sus estadísticas «no eran excelentes».

Palmer es una de las ausencias más destacadas en la lista de 26 jugadores. También se quedan fuera Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold y Phil Foden.

No todos comparten su criterio. El defensa del Burnley y exinternacional Kyle Walker se mostró sorprendido por la ausencia de Alexander-Arnold: «Es inaudito que un jugador del Real Madrid no esté en la convocatoria de Inglaterra». Tampoco entiende la ausencia de Foden, su antiguo compañero: «Es una sorpresa, porque sé de lo que es capaz Phil».

En la rueda de prensa, Tuchel admitió: «No fue tan decisivo ni influyente como en temporadas anteriores. Sus estadísticas simplemente no eran buenas, no lo suficientemente buenas como para convocarlo sin reservas».

Además, las lesiones le impidieron jugar varios partidos internacionales, detalle que Tuchel valoró. «Se lesionó varias veces y, cuando estuvo con nosotros, no mostró el nivel esperado».

Aun así, Tuchel reconoce sus virtudes: «Tiene sangre fría y mantiene la calma en los momentos clave, y eso me gusta».

Al final, lo que marcó la diferencia fue la regularidad. «Para aprovechar esos momentos, hay que estar en forma y tener influencia dentro del grupo. Él no ha sabido demostrarlo», concluye el seleccionador.