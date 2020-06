Thomas Partey: historia de una renovación 'hecha' que ahora parece bloqueada

La negociación para renovar a Thomas parecía hecha y ahora está enquistada: la voluntad del jugador será clave a final de temporada

¿Qué está pasando con Thomas Partey? A finales de abril, Goal informó de la situación del mediocentro del . En aquel entonces, ni el club quería vender, ni Thomas quería irse. El jugador deseaba quedarse en el Atleti, que seguía trabajando para cerrar una ampliación de contrato hasta 2025, con una nueva cláusula de rescisión, que ampas partes pactaron que sería superior a los 100 "kilos". El jugador, a pesar del interés de varios equipos de la Premier y sobre todo, del , quería quedarse en el club rojiblanco y el acuerdo parecía una cuestión de tiempo.

Thomas: una renovación 'hecha'... que ahora se ha enquistado

¿Qué ha cambiado si Thomas quería seguir y el Atleti no quería vender? Pues que la negociación se ha enquistado. Primero, porque los representantes de Thomas han solicitado una comisión por renovar el contrato de su jugador, algo que ha irritado al CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, que ha decidido plantarse, según fuentes cercanas al club. Además, cabe destacar que, con el estallido del coronavirus, la entrada del club en un ERTE y las pérdidas económicas que el club asume, la oferta de renovación inicialmente presentada a Thomas, ya no alcanza las cantidades pactadas en su día, porque el club no puede estirar más el brazo que la manga. Todo se ha enrarecido y ahora la solución podría llegar a final de temporada.

El Arsenal triplica el sueldo actual de Thomas en el Atlético

A pesar de que el jugador sigue teniendo como primera opción quedarse en el Atlético de Madrid, algo que Thomas ha repetido en varias ocasiones, el Atlético de Madrid sabe que el jugador tiene una suculenta oferta del Arsenal, que triplica la ficha que Thomas tiene ahora mismo en el club colchonero. Cada vez que el Arsenal ha dejado caer el interés, desde el Atleti se ha mandado el mismo mensaje: no quieren vender a Thomas y van a seguir trabajando para su ampliación de contrato hasta 2025. Las declaraciones del padre del jugadot, Jacob, tampoco han ayudado, precisamente, a estabilizar las negocaciones con el Atlético de Madrid.

La voluntad de Thomas, gran clave para su futuro

La llave del futuro del jugador pertenece, únicamente, a Thomas Partey. Si él desea seguir de rojiblanco, está en su mano. Siempre ha dicho que quiere seguir vistiendo la rojiblanca, sabe que es un pilar imprescindible para Simeone y tendrá que sopesar su futuro. Su cláusula son 50 millones y sabe perfectamente que el Arsenal le quiere desde hace mucho tiempo. También sabe que la oferta de renovación del Atleti es menor a la que se le planteó hace meses, por los efectos del Covid-19, y será el ghanés el que deba decidir. Simeone quiere que Thomas siga y Thomas quiere seguir. Quienes le conocen saben que está comprometido con el vestuario al cien por cien y que decidirá su futuro a final de temporada.