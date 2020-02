Thomas, optimista con su renovación: "Espero que salga todo bien"

En una entrevista para 'Onda Madrid', el centrocampista rojiblanco reconoce conversaciones para ampliar su contrato

El cuenta con un sólido centro del campo, y una de las claves de su buen rendimiento pasa por las botas de Thomas Partey. El internacional por se ha hecho con la titularidad en el once de Simeone, un técnico siempre exigente.

Esta misma temporada, ha disputado 31 encuentros entre todas las competiciones, marcando 3 goles y dando 1 asistencia. Es por ello que es uno de los grandes objetivos del Atlético renovarle el contrato, que finaliza en junio del 2023.

Ahora, el centrocampista, en una entrevista para Onda Madrid, ha reconocido que su representante y el club están en conversaciones para ampliar su vinculación con el cuadro rojiblanco.

"Mi agente está hablando con ellos, a veces sabemos que lo que queremos no lo tenemos siempre y espero que todo salga bien", afirmaba Thomas.

Por otro lado, acerca de la posibilidad de cambiar de club, el jugador fue claro. "Como todos los canteranos que han salido de aquí, todos los que jugaron en la cantera quieren estar aquí y saben lo que es este club desde pequeño".

Cuestionado por si tiene en sus planes retirarse con la camiseta colchonera, Thomas fue sincero.

"Claro, son cosas que siempre piensas desde pequeño, pero de mayor las cosas pueden cambiar y no se sabe lo que puede pasar, pero mi deseo es seguir aquí hasta que el equipo no me quiera", afirmó.

Sobre el interés de otros grandes clubes europeos, consideró que es "un orgullo". "Creo que es un orgullo atraer la atención de otros equipos y esto me motiva porque me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien y mejorando las cosas", expresó.