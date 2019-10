Thiago: "¿Retirarme en el Bayern? Me encuentro muy bien, ¿por qué no?"

Thiago Alcántara concedió una entrevista al Bayern de Munich en la que no descartó la retirada en Alemania

Thiago Alcántara ha encontrado la estabilidad en el Bayern de Munich. Desde que recalara en el cuadro bávaro en 2013, procedente del FC , el internacional por ha encontrado su mejor versión, llegando a ser internacional en 35 ocasiones y marcando 2 goles por su buen rendimiento en .

Thiago ha cumplido más de 200 partidos con la camiseta muniquesa, con la que ha conquistado 6 Bundesligas, 3 Copas de Alemania, 1 , o una , entre otros títulos.

El centrocampista, en este inicio de temporada, concedió una entrevista a la web de su actual club, en la que fue sincero con su situación e incluso no cerró las puertas a una posible retirada con la camiseta del Bayern.

"Me encuentro muy bien, mi familia está muy feliz. Múnich es una ciudad increíblemente buena para vivir. ¿Por qué no?", aseguró el jugador, que se mostró satisfecho con su estancia en Munich durante los más de 5 años en los que ha jugado en 204 ocasiones.

"Voy ya por mi séptima temporada aquí en Múnich. Naturalmente, uno tiene responsabilidades cuando lleva tiempo en un club. Me siento importante en el campo y como persona. Para mis compañeros, a veces, soy un amigo, otras un maestro, otro compañero o incluso un padre. Esa situación me gusta", afirmaba sobre la responsabilidad que supone ser uno de los veteranos del vestuario.

Otro de los temas por los que se cuestionó al jugador hispano-brasileño, fue por el estilo de juego y la identidad que tiene el Bayern de Munich desde hace varias temporadas.

"El Bayern es un gran club con una idea definida. Es algo muy importante. Por ejemplo, el desde Cruyff, tiene una cultura y una idea de fútbol clara. El Barcelona implementó esa cultura con Cruyff y ambos comparten ese estilo. El Bayern es un equipo con una filosofía propia que se ha mantenido en esta última década, similar a la del Ajax y Barcelona: dominar con el balón. Para ello, debemos buscar jugadores que se adapten a esta idea y apostar por los jugadores de la cantera", afirmó.

Sobre el mejor equipo que ha visto en el fútbol, Alcántara lo tiene claro.

"Para mí, el FC Barcelona de Pep Guardiola. Eso era impresionante. Cuando dije que no veía el fútbol como un aficionado, me refería a que no lo veía como aficionado de un equipo en particular. Soy un gran seguidor del fútbol bonito. Da igual dónde se juegue", concluyó.