Thiago Alcántara, aislado después de dar positivo por Covid-19

Thiago Alcántara ha dado positivo al test del Covid-19 al que se ha sometido según confirmó el el martes por la tarde. El centrocampista, que se incorporó recientemente al cuadro inglés procedente del Bayern, debutó como red en la victoria por 2 a 0 ante el de hace una semana en la Premier League pero no podrá repetir el próximo jueves ante el debido a que deberá permanecer aislado en su domicilio hasta que se recupere del contagio.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.



The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.