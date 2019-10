Theo Hernández, sobre su etapa en el Real Madrid: "Recibí muchos insultos y críticas"

El jugador del Milan Theo Hernández concedió una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport' donde habló de su estancia en Madrid

Theo Hernández es un jugador que no suele dejar indiferente a nadie. El lateral del Milan ha pasado por varios de los grandes clubes españoles, y , más concretamente.

El francés ha concedido una entrevista a 'La Gazzeta dello Sport' donde habló de su llegada al cuadro rossonero y lo que sucedió en Madrid, donde cuenta que recibió "muchos insultos y críticas" y que tenía "fama de chico malo".

"Tenía fama de chico malo. Recibí muchos insultos y críticas. Hice alguna tontería, pero maduré como persona y ahora me considero un tipo juguetón, pero tranquilo, que pasa mucho tiempo en casa con sus perros o viendo tenis en la televisión", aseguraba Hernández.

Otro de los temas de los que habló el ex de , Atlético o Real Madrid es su llegada al Milan, donde revela que Paolo Maldini tuvo un papel fundamental para que firmara por los italianos.

"Es un honor. Paolo hizo historia en el fútbol, no solo en Milán, y conmigo fue muy convincente. No me llevó mucho tiempo decidir aceptar la oferta. Hablé con mi agente e inmediatamente estuvimos de acuerdo", expresó.

Y, para terminar, Theo habló de cuál es su objetivo en su carrera deportiva: nada más y nada menos que levantar la Liga de Campeones.

"El sueño es levantar la Liga de Campeones, pero primero debes llegar allí. Y ahora mismo estamos lejos de los puestos que dan acceso a la competición. Suceden muchas cosas en el fútbol y no sé cuánto tiempo llevará volver a la cima, pero el camino es el correcto. Tenemos un buen equipo y creo que podemos aspirar al cuarto lugar esta temporada".