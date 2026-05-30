The Telegraph revela un detalle doloroso sobre el accidente de Raheem Sterling: «Una fuente cercana a él dijo…»

En Inglaterra se habla mucho de la detención de Raheem Sterling. El delantero del Feyenoord chocó el jueves por la mañana con su Lamborghini en Hampshire y se investiga si conducía drogado. The Telegraph añade un nuevo y doloroso detalle.

Sobre las 9:00 del jueves, según la policía, Sterling chocó contra la barrera de seguridad de la M3. No hubo heridos. Se le acusa de conducir bajo los efectos de las drogas.

Además, se le investiga por conducción temeraria, posesión de una sustancia de clase C y negarse a entregar una muestra para análisis. Quedó en libertad bajo fianza mientras avanza la investigación. En el Reino Unido, la clase C incluye tranquilizantes, algunos somníferos, esteroides anabólicos, óxido nitroso y GHB.

Según The Telegraph, su estado mental habría influido: el jugador atraviesa un momento difícil por su actual etapa profesional.

«Una fuente cercana a Sterling afirmó que la presión derivada del repentino final de su carrera como jugador de élite había afectado a su bienestar», se puede leer.

Aunque sigue entrenando con un preparador personal, lleva dos temporadas sin una pretemporada normal con ningún equipo, ni en Feyenoord ni en Arsenal ni en Chelsea, y eso se nota en su rendimiento, muy por debajo de lo esperado.

«La presión psicológica es enorme. Está aislado. Cada vez que toca el balón le dicen que es un fracasado, se burlan de él y le abuchean», añade la fuente.

«Se fue a los Países Bajos para escapar y redescubrir su amor por el fútbol, pero la negatividad le siguió. Han sido unos años extremadamente duros para él, y este incidente lo resume todo».