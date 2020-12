The Best: Así quedó el XI ideal de FIFA FIFPro 2020 con los mejores jugadores del año

Estos son los once mejores jugadores del año según los votos de los propios jugadores profesionales.

Un once de ensueño. Así se podría definir la mejor alineación del año: el once ideal de la FIFA FIFPro, anunciado en la gala de The Best y votado por los propios jugadores profesionales para elegir a los mejores futbolistas de 2020. No obstante, la votación de este año deja algunas sorpresas.

Este es el XI FIFA FIFPro 2020

El once de la FIFA FIFPro es: Alisson, Van Dijk, Ramos, Alexander Arnold, Davies, Kimmich, De Bruyne, Thiago, Messi, Lewandowski, Cristiano.

Lo más sorprendente es la ausencia de Neuer. En su lugar, está Alisson. En el once ideal, por parte del Bayern, han entrado Davies, Kimmich y Robert Lewandowski, la estrella del cuadro bávaro.

En el once ideal, también se encuentran tres jugadores del . Alisson en la portería, Van Dijk en el centro de la zaga y Alexander Arnold en el lateral han representado al cuadro inglés, campeón de la Premier League, en el mejor once. Por parte del , solo Sergio Ramos se encuentra en el mejor once. De Bruyne y Thiago son las otras sorpresas.

En cuanto al , el mal año en Europa y en les ha penalizado. Un año más, Messi ha ocupado la delantera, siendo acompañado en la misma por Lewandowski, que ha brillado en el Bayern y por Cristiano Ronaldo, que ha dominado en con la .