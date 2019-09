The Best: Alisson Becker gana el premio al mejor portero del año

Allison Becker se impone en la final del The Best a Ederson y Ter Stegen para hacerse con el premio al mejor portero

El guardameta del Alisson Becker se ha hecho con el premio 'The Best' al mejor portero de la temporada en la gala que la FIFA ha celebrado en el Teatro de la Scala de Milán hoy. El máximo organismo internacional ha concedido el honor al guardameta del vigente campeón de Europa, tras una gran temporada, en la que conquistó la Champions y fue segundo en la Premier League.

Se ha impuesto en la final a Ederson, del , y a Marc André Ter Stegen en la terna final.

CÓMO ELIGIERON A ALISSON

Para escoger a Alisson como ganador del premio a mejor portero, un panel de expertos fue el elegido para llevar a cabo las primeras votaciones, que comenzaron el 16 de julio de 2018 y finalizaron el 19 de julio de 2019, ambas fechas incluídas.

Ese panel de expertos está compuesto por ex jugadores, ex porteros y ex delanteros fundamentalmente, y han sido los encargados de elegir al ganador del premio como mejor guardameta del año.

LOS OTROS DOS CANDIDATOS A LOS QUE VENCIÓ ALISSON

-Ederson: Portero del Manchester City. Consiguió tres títulos en , la Premier League, la y la .

- Marc André Ter Stegen: Portero del FC : Ganó La Liga, fue finalista de la y semifinalista de la Liga de Campeones.

PALMARÉS DEL TROFEO

NOMBRE AÑO Alisson Becker 2019 Thibaut Courtois 2018 Gianluigi Buffon 2017



